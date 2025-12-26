(คลิป)เปิดแล้วฤดูกาลชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานที่ภูลมโล @ด่านซ้าย จ.เลย

เลย-พ่อเมืองเลยพาคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบุกภูลมโล ชมความสวยงามของนางพญาเสือโคร่งที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามท่ามกลางอากาศหนาวเย็นกำลังพอดี "ภูลมโล"เป็นสถานที่ที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเป็นจำนวนหลายหมื่นต้น
บนพื้นที่ 1,200 ไร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันคริสมาสต์ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชจังหวัดเลย ได้นำสื่อมวลชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไปสำรวจเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งบานที่ภูลมโล ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย จ. เลย ซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามโต้ลมหนาว
"ภูลมโล" เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีรอยต่อของ 3 จังหวัดคือ เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เดิมเคยเป็นพื้นที่สีแดงในยุคคอมมิวนิสต์ ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบ พื้นที่ภูลมโล ถูกถางพงป่าทำไร่เลื่อนลอยจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า. จึงขอพื้นที่คืน โดยตกลงให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งที่เป็นผู้ถางพงป่าทำไร่เลื่อนลอยให้เปลี่ยนไปปลูกพืชไร่ควบคู่กับปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะให้ออกจากพื้นที่
หลังจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภูลมโลจึงเป็นสถานที่ที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเป็นจำนวนหลายหมื่นต้น บนพื้นที่ 1,200 ไร่
ดอกนางพญาเสือโคร่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Prunus cerasoides ชื่อเป็นทางการว่า Wild Himalayan Cherry เป็นพืชดอกในสกุล Prunus จะออกดอกช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ พบทั่วไปบนภูเขาที่ความสูงตั้งแต่ 1,200 – 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นประตูสู่ภูลมโล ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้อีกทางหนึ่ง เส้นทางนี้มีธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มาก และเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลดอกไม้บาน อุทยานฯ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้าไปในเขตภูลมโล เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติ และรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย
อีกทั้งยังเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย แต่อนุญาตให้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ของชุมชนท่องเที่ยวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ชาวบ้านกกสะทอนจึงได้รวมตัวก่อตั้ง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปเที่ยวภูลมโลและชมดอกนางพญาเสือโคร่ง
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน มีรถบริการนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวด้วยรถกะบะ 4w คนขับรถมีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร นั่งรถชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย โยกเยกไปตามสภาพเส้นทาง ไม่เกิน 40-45 นาทีก็ถึง รถ 1 คันสามารถนั่งได้ 10 คน ในราคาเหมาคันไปกลับ ราคา 1,500 บาท ใช้เวลาเที่ยวบนภูลมโลประมาณ 3-4 ชั่วโมง และมีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเกล้า คนละ 40 บาท
สำหรับใครที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาก็มาจอดได้ที่ลานจอดรถข้างองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน โดยเริ่มเปิดให้ขึ้นตั้งแต่เวลา 05.00 – 16.30 น.และชุมชนกกสะทอนมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ราคาท่านละ 500 บาท รวมอาหาร 2 มื้อ และราคาท่านละ 350 บาท รวมอาหารเช้า 1 มื้อ