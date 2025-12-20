หนาวนี้ชม "ดอกนางพญาเสือโคร่ง" ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

หนาวนี้พาไปดูดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชวนรับลมหนาวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เมื่อลมหนาวพัดมา ฤดูกาลแห่งความสุขสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติก็มาถึง หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดในปีนี้คือ "โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่" ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่กำลังต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่กำลังผลิบานสะพรั่งในช่วงนี้
ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกเสือโคร่ง เป็นดอกไม้ป่าที่มีความงามโดดเด่นด้วยกลีบดอกสีชมพูอมม่วง มีลายจุดคล้ายลายเสือโคร่ง ดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของป่าเขาในฤดูกาลนี้ ปัจจุบันดอกนางพญาเสือโคร่งที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่กำลังผลิบานพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นอีกหนึ่งจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีความสวยงามไม่แพ้จุดอื่นใดในประเทศไทย ข้อดีของที่นี่คือมีบรรยากาศเงียบสงบ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่น มีความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายในฤดูหนาว และมีจุดชมวิวที่งดงามท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ตั้งแคมป์รับลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติ ถ่ายภาพดอกนางพญาเสือโคร่ง เดินศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าเขา รวมถึงพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์ผ่อนคลายกายใจ
วางแผนเดินทางกันได้แล้ว!
สำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2568 นี้ ขอแนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้า เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งที่สุด อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของภาคเหนือ ด้วยพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ และความหลากหลายทางชีวภาพที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไป การเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าเหล่านี้
หนาวนี้! อย่าพลาดโอกาสมาสัมผัสความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จุดหมายปลายทางที่จะมอบความประทับใจและความทรงจำดีๆ ให้กับคุณและคนที่คุณรัก
