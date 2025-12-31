หาวาร์ปกันให้วุ่น!คนถามทั่วเมือง นอภ.เวียงเชียงรุ้ง ทั้งสวย-เก่งครบเครื่อง

เชียงราย - แทบล้างภาพนายอำเภอบ้านนอกได้อย่างสิ้นเชิง..ผู้คนหาวาร์ปกันให้วุ่น เผย “นอภ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย” นร.นายอำเภอรุ่นที่ 79 ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่อง ชนิดที่ว่าโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไม่ต้องหาจ้างนางแบบมาขึ้นปกกันเลยทีเดียว
ภาพจำของหลายคนที่มีต่อข้าราชการฝ่ายปกครองตามอำเภอต่างๆทั่วไทย คือการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่งกายด้วยชุดสีกากี นอกจากงานด้านการปกครองแล้วแทบไม่มีสิ่งน่าดึงดูดใจ แต่นั้นไม่ใช่ "น.ส.มินทิรา ภดาประสงค์" หรือ "คุณเกรท" นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนดาราเข้าขั้นระดับซุปเปอร์สตาร์ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่ว
น.ส.มินทิรา จบหลักสูตร ผบ.ร้อย รุ่นที่ 54 จากค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 79 จากโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง ก่อนตระเวนรับราชการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น พะเยา เชียงราย ฯลฯ
เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ว่าการปกครอง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา หัวหน้างานบริหารงานปกครอง ที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย กระทั่งปี 2564 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานทะเบียน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต่อมาขึ้นเป็นนายอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย และล่าสุดเป็นนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากรูปร่างหน้าตาหวานหยดแล้ว น.ส.มินทิรา ยังถือเป็นนักปกครองที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงาน มีความโดดเด่นทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลผู้ด้อยโอกาส การแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ฯลฯ
โดยจะพบเห็นนายอำเภอคนสวยไปให้กำลังใจผู้ประสบเหตุและช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมุ่งนำจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของอำเภอออกมาให้โลกภายนอกให้รับรู้ เช่น ส่งเสริมทุ่งดอกทานตะวันในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่คือวัดเวียงเชียงรุ้งให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสวนส้ม ต.ป่าซาง เปิดเส้นทางน้ำตกห้วยแม่สัก และอ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ต.ทุ่งก่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริมพื้นที่ปลูกผลไม้ทุเรียนซึ่งพื้นที่เวียงเชียงรุ้งที่มีการปลูกมากที่สุดใน จ.เชียงราย ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนกลัว ฯลฯ
นายอำเภอมินทิรามักจะได้รับเลือกให้เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายกิจกรรม เช่น การจัดขบวนอำเภอต่างๆ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งเป็นงานประจำ จ.เชียงราย ซึ่งนายอำเภอฯแต่งชุดสุดสวยนำขบวน ร่วมในการเดินแฟชั่นโชว์การกุศลเชียงรายและลำพูน เป็นนางแบบประชาสัมพันธ์งานทุ่งดอกทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง ณ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง ตลอดเดือน พ.ย.2568 ฯลฯ
ในเพจของที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายอำเภอมินทิราได้ประกาศว่าที่ทำการปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง มีนโยบาย "ต่อต้านการให้ หรือรับสินบน” โดยนโยบายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัดอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ให้หรือรับสินบน และไม่ให้หรือรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าสุด น.ส.มินทิรา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2569 โดยกำหนดช่วงเวลาควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2568 – 5 ม.ค. 2569 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”
นอกเหนือจากการเป็นนายอำเภอที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้ว ภาพจำใหม่ของผู้คนในพื้นที่คือความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจทำงานของนายอำเภอมินทิราที่ต้องการให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างแท้จริง.