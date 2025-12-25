ชมหินแปลกตา-สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่ “ภูผาผึ้ง” อันซีนกาฬสินธุ์

ชวนปักหมุดมาเที่ยวทึ่ “ภูผาผึ้ง” ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ชมหินรูปร่างแปลกตาท่ามกลางเส้นทางศึกษาธรรมชาติสุดสมบูรณ์
เฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพและข้อมูลว่า
🧗♂️ สายลุยต้องเช็คอิน! "ภูผาผึ้ง" Unseen กาฬสินธุ์ ที่อยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตาตัวเอง ✨
หยุดยาวนี้มีที่ไปกันหรือยัง? ถ้ายัง... แอดขอชวนปักหมุดที่นี่เลย "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน" อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ บอกเลยว่าสวยสับฉบับ Unseen สุดๆ!
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ "นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ" พร้อมคณะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสุดปังภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหนองห้าง หย่างภูผาผึ้ง” ในโครงการ UNSEEN THAI THAI เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย
โดยคณะได้เยี่ยมชมและศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและธรณีวิทยาภูผาผึ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทำไมต้องมา "ภูผาผึ้ง"? 🤔
🌟 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินสูดอากาศให้เต็มปอด ท่ามกลางป่าที่ยังสมบูรณ์มาก
🌟 ใครชอบดูหินแปลกตา ถ่ายรูปออกมาเท่ไม่ซ้ำใครต้องรักที่นี่!
🌟 เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้ทั้งความสนุกและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
