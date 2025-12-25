xs
ชมหินแปลกตา-สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่ “ภูผาผึ้ง” อันซีนกาฬสินธุ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
ชวนปักหมุดมาเที่ยวทึ่ “ภูผาผึ้ง” ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ชมหินรูปร่างแปลกตาท่ามกลางเส้นทางศึกษาธรรมชาติสุดสมบูรณ์

ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพและข้อมูลว่า

🧗‍♂️ สายลุยต้องเช็คอิน! "ภูผาผึ้ง" Unseen กาฬสินธุ์ ที่อยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตาตัวเอง ✨

​หยุดยาวนี้มีที่ไปกันหรือยัง? ถ้ายัง... แอดขอชวนปักหมุดที่นี่เลย "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน" อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ บอกเลยว่าสวยสับฉบับ Unseen สุดๆ!

ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
​ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ "นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ" พร้อมคณะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสุดปังภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหนองห้าง หย่างภูผาผึ้ง” ในโครงการ UNSEEN THAI THAI เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย

โดยคณะได้เยี่ยมชมและศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและธรณีวิทยาภูผาผึ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
​ทำไมต้องมา "ภูผาผึ้ง"? 🤔

🌟 ​เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินสูดอากาศให้เต็มปอด ท่ามกลางป่าที่ยังสมบูรณ์มาก
🌟 ​ใครชอบดูหินแปลกตา ถ่ายรูปออกมาเท่ไม่ซ้ำใครต้องรักที่นี่!
🌟 ​เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้ทั้งความสนุกและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

​ใครเคยไปมาแล้วบ้าง? แบ่งปันรูปสวยๆ ในคอมเมนต์ หรือถ้าใครกำลังหาที่เที่ยวใหม่ๆ แท็กเพื่อน แท็กแฟน ชวนกันไปได้เลยค่า 👇

ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
ภาพจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
