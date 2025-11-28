"หมอภาคี" เปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย อสม.ยุคใหม่สู่ผู้ช่วยสาธารณสุขฯ ที่ยั่งยืน

วันนี้ (28 พ.ย.) นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนนโยบาย อสม. ยุคใหม่สู่การเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขเพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืน โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ เก็มประโคน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7, ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และทัพหน้าสำคัญคือ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมกว่า 700 คน เข้าร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง
นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ กล่าวว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการยกย่องในระดับโลก ส่วนสำคัญที่สุดคือรากฐานที่แข็งแกร่งจากพี่น้อง อสม. ที่เปรียบเสมือน “มดงาน” และ “ด่านหน้า” ที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันที่บริบทสังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทวีความรุนแรงขึ้น การยกระดับ อสม. ให้เป็นเพียงอาสาสมัครทั่วไปอาจไม่เพียงพออีกต่อไป
นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ กล่าวว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการยกย่องในระดับโลก ส่วนสำคัญที่สุดคือรากฐานที่แข็งแกร่งจากพี่น้อง อสม. ที่เปรียบเสมือน “มดงาน” และ “ด่านหน้า” ที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันที่บริบทสังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทวีความรุนแรงขึ้น การยกระดับ อสม. ให้เป็นเพียงอาสาสมัครทั่วไปอาจไม่เพียงพออีกต่อไป