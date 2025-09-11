ตร.เมืองน้ำดำร่วมสืบภูธรมุกดาหารจับหนุ่มลาวยึดกระสุนปืนสงคราม 2.2 พันนัด

กาฬสินธุ์-ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ และชุดสืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร ขยายผลจับกุมตัวหนุ่มวัย 21 ปีชาวสปป.ลาว หลังลักลอบขนกระสุนปืนสงครามมาส่งให้กับเครือข่าย พร้อมยึดของกลาง 2,214 นัด ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.30 น.คืนที่ผ่านมา( 10 ก.ย.) ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับตำรวจจังหวัดมุกดาหารสนธิกำลังจับกุมตัวนาย Sakhone Xayyamoungkhoun อายุ 21 ปี ชาวลาว ผู้ต้องหา มีกระสุนปืนสงคราม ขนาด 7.62 มม. ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมด้วยของกลางกระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. จำนวน 2,214 นัด โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และป้องกันเหตุอาชญากรรม ที่บริเวณถนน กาฬสินธุ์- กุฉินารายณ์ ช่วงแยก บ้านคอนเรียบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จนกระทั่งพบ นายวิชัย ใจช่วง อายุ 24 ปี ชาว ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
จากการตรวจสอบโดยระบบ Crime Search พบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญาที่ 3223/2568 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ของสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ซึ่งกระทำความผิดฐาน "เปิดหรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกของตนโดยมิได้มีเจตนาให้ใช้เพื่อกิจการของตนฯ
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไว้ และจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของนายวิชัย พบว่ามีการติดต่อซื้อขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสงคราม โดยได้ติดต่อซื้อขายกับราษฎรชาวลาว และนัดให้นายวิชัยฯ มารับเครื่องกระสุนปืนเอเค ขนาด 7.62 มม. จำนวน 2,000 นัด ใน พื้นที่ของ สภ.เมืองมุกดาหาร
จากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุด กก.สส.ภ.จว.มุกคาหาร ให้ทำการล่อซื้อกระสุนปีนดังกล่าว จากชาวลาว ที่บริเวณถนนหน้าท่าทรายดาวเลิงนกทา ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วสั่งการให้ไปตรวจสอบ เมื่อเดินทางไปถึงถนนหน้าท่าทรายดาวเลิงนกทาฯ พบ นาย Sakhone Xayyamoungkhoun ชาวลาว อายุ 21 ปี ที่อยู่ สะหวันนะเขตสปป.ลาว ถือกระสอบบรรจุกระสุนปืน รอส่งมอบให้กับสายสืบ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น เมื่อนาย Sakhone เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้พยายามหลบหนี
แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมควบคุมตัวไว้ได้ จากการตรวจค้นกระสอบ พบ กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. จำนวน 2,214 นัด จึงได้ตรวจ ยืดไว้เป็นของกลางไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นาย Sakhone รับว่ากระสุนปืนที่ตรวจพบเป็นของตนจริง ซึ่งรับมาจากนายน้อย คนลาว ให้มารอมอบให้กับคนที่จะมาซื้อ โดยจะได้ค่าจ้าง 9,000 บาท จากนายน้อย เมื่องานสำเร็จ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาดำเนินคดี โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า "มีกระสุนปืนสงคราม (ขนาด 7.62 มม.)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" และนำตัวผู้ต้องหา และของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป