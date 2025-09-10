ม.กาฬสินธุ์จัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทยลูกทุ่งเมืองน้ำดำ ครั้งที่ 5

กาฬสินธุ์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คว้าแชมป์ครองถ้วยพระราชทาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารโดมกิจการนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับภาคี ร่วมกับกรมพลศึกษา เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, รศ.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ),
นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์, นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, ดร.สิทธิพงษ์ โทไข่ษร นายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์ พร้อมผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และกองเชียร์ของวงดนตรีเข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดกันอย่างพร้อมเพียง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในระดับประเทศ เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงออกด้านความสามารถทางดนตรีลูกทุ่ง และพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเอกลักษณ์ทางดนตรีพื้นบ้าน ทั้งยังสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป โดยมีวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์, โรงเรียนลำปลายมาศ, โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์
สำหรับผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 5 รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, รางวัลชมเชยโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ และโรงเรียนลำปลายมาศ, รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม, รางวัลดนตรียอดเยี่ยม วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์
รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์, รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์,รางวัลวงดนตรีมารยาทยอดเยี่ยม โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์, รางวัลการนำเสนออัตลักษณ์ความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และรางวัลบทเพลงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม