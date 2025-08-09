"ฮันนี่ ณภัค" ปลาบปลื้ม เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา14.27น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ของคณะกรรมการมูลนิธิโรคหัวใจ
ในพระวโรกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดให้ นางสาวณภัค มุทธาเสถียร MRS.CLASSIC UNIVERSE2024 และนางเอกซีรีส์ธรรมะเรื่อง “นางวิสาขา” และ “พระนางสุเมธา” เข้าเฝ้าและพระราชทานของที่ระลึก ณ มูลนิธิโรคหัวใจ กรุงเทพฯ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่เจ้าตัวและครอบครัววงค์ตระกูลอย่างถึงที่สุด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน