“สุดาวรรณ” ผลักดันกาฬสินธุ์ต้นแบบเมืองเกษตรมูลค่าสูง-อาหารปลอดภัย-ท่องเที่ยวคุณภาพ ชู ม.กาฬสินธุ์ “ศูนย์ความเป็นเลิศ AI” สร้างคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมกลุ่มอีสานตอนกลาง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.68 น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการ รมว.อว. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยช่วงเช้าได้ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมเปิด “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ ม.กาฬสินธ์ุ (Center of Excellence in Applied Artificial Intelligence)” และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากําลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง ม.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสภา ม.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีม อว. ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ และนักศึกษา มาร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน AI เพื่อการศึกษาและพัฒนาทักษะในอนาคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 70 พรรษา ม.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ เป้าหมายหลักของเราคือการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะใช้สองแนวทางหลักควบคู่กันไป คือ การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูงและอาหารปลอดภัย ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสังคมที่น่าอยู่ โดยดึงเอาศักยภาพอันโดดเด่นของกาฬสินธุ์ ทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างภูแฝกและเขื่อนลำปาว รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าอย่างผ้าไหมแพรวา เชื่อมโยงนโยบายและองค์ความรู้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
รมว.อว. กล่าวต่อว่า ในด้านการพัฒนาคน อว. จะสนับสนุนการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ การเปิดหลักสูตรดนตรีและศิลปะการแสดง ม.กาฬสินธุ์ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาในรูปแบบ STEM เต็มรูปแบบเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีทักษะแห่งอนาคต นอกจากนี้ จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและแรงงานท้องถิ่นให้มีความรู้ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่เข้มแข็ง สำหรับด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม อว. สนับสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผลักดันการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดลุ่มน้ำลำปาวให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างยั่งยืน กระทรวง อว. พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนมีความสุข และเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
จากนั้น น.ส.สุดาวรรณ ได้เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ ม.กาฬสินธ์ุ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินภารกิจหลักของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้แก่ 1.ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้าน AI สู่ทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ 2.พัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น เช่น เกษตรอัจฉริยะ สุขภาพ และการศึกษา และ 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านนวัตกรรมของภูมิภาค โดยกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศฯ แห่งนี้ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ จุดประกายแรงบันดาลใจและส่งเสริมนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยังยืนของจังหวัดกาฬสินธุ์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
“ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ประยุกต์แนวคิด AI ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะอนาคตที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งวิศวกรรม เกษตร สุขภาพ ธุรกิจ วัฒนธรรม และการเรียนรู้ ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัว” รมว.อว. กล่าว