ญาติเศร้า รับศพหมอลำคนดัง “สาธิต ทองจันทร์” ล้มป่วยอาการสโตรกเสียชีวิต

กาฬสินธุ์ - ญาติและแฟนเพลงสุดเศร้ารับศพ “สาธิต ทองจันทร์” ศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหารและปากโกรธใจคิดถึง หลังจากเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 68 ปี ด้วยอาการล้มป่วยจากอาการสโตรก
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้( 6 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 145 ม.3 บ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ญาติๆได้นำศพ "สาธิต ทองจันทร์" หรือนายสานิต ไชยทองศรี ศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง ระดับตำนาน เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหาร และปากโกรธใจคิดถึง มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด หลังจากเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 68 ปี ด้วยอาการล้มป่วยจากอาการสโตรค เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาญาติ เพื่อนบ้าน และแฟนเพลง
นายปุณณรัตน์ วรรณวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ น้องสนิทในวงการหมอลำ กล่าวว่า คุณพ่อสาธิต ทองจันทร์ นั้นมีโรคประจำตัว คือความดัน ไต และหัวใจ ที่ผ่านมาก็รักษาตัวตามอาการ แต่หัวใจยังรักในการร้องเพลง โดยได้ไปเป็นศิลปินจิตอาสาเป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านหมอลำให้กับลูกหลานมาตลอด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย และล่าสุดได้ร่วมแสดงถ่ายทอดหมอลำทำนองกาฬสินธุ์คู่กับหมอแคน “เต็งหนึ่ง สรวิศ วรรณวงศ์”และกลุ่มศิลปินหมอลำ จ.กาฬสินธุ์ และล่าสุดคุณพ่อสาธิตจะไปรับรางวัลศิลปินเพชรสยาม สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ในวันที่ 8 กันยายน 2568 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วย
ด้านนางลัดดา เชียงเดช อายุ 58 ปี ภรรยาคู่ชีวิต "สาธิต ทองจันทร์" กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สาธิต ทองจันทร์ มีโรคประจำตัวหลายโรค มีเส้นเลือดตีบ และป่วยวสะสมมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ไม่เคยบอกใคร เพราะเป็นคนอดทน ล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว เกิดอาการสโตรก ญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม และเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อ เวลา 8.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2568 ซึ่งสร้างความเสียใจให้กับครอบครัว และญาติอย่างมาก
สำหรับศพสาธิตนั้น จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดบ้านเลขที่ 145 ม.3 บ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมศพ 7 วัน และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที 13 กันยายน 2568
รายงานเพิ่มเติมระบุว่า “สาธิต ทองจันทร์”นั้นถือเป็นตำนานศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหาร, ปากโกรธใจคิดถึง ,ตำแหน่งชาวนา, ผิดหรือพี่จน, ความรักเหมือนควันบุหรี่, ลาสาวหนองคาย, หยุดน้ำตาเถิดน้อง, รักแท้คือแม่ผม แก้วหลงกรุง ฯลฯ ซึ่ง สาธิต ทองจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีผลงานการอัดเสียงมากที่สุด และทุกชุดได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอ