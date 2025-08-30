ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง! ‘ผู้นำคิม’ สัญญามอบ ‘ชีวิตที่สวยงาม’ ให้ครอบครัวทหารโสมแดงที่เสียชีวิตในสงครามยูเครน

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ให้สัญญาว่าจะมอบ “ชีวิตที่สวยงาม” ให้แก่ครอบครัวของทหารที่สละชีพต่อสู้เพื่อรัสเซียในสงครามยูเครน พร้อมกล่าวสดุดีความกล้าหาญของบุตรชายและสามีของบรรดาผู้สูญเสียเหล่านี้
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า ผู้นำ คิม ได้พบกับครอบครัวของบรรดาทหารที่เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ (29) เพื่อแสดงความโศกเศร้าเสียใจที่ไม่สามารถรักษาชีวิตของเหล่าทหารหาญที่ยอมสละชีพเพื่อปกป้องไว้ซึ่งเกียรติภูมิของเกาหลีเหนือ
คิม ย้ำกับพ่อแม่ ภรรยา และบุตรของทหารที่เสียชีวิตว่า วีรกรรมอันกล้าหาญของทหารและเจ้าหน้าที่เหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความเข้มแข็งที่พวกเขาได้รับจากครอบครัว “ซึ่งหวงแหน รักชาติ และเที่ยงธรรมมากที่สุดในโลก”
“พวกเขาไม่ได้เขียนแม้แต่จดหมายสั้นๆ ถึงผม แต่ผมเชื่อว่าพวกเขาได้ฝากฝังครอบครัว รวมถึงลูกอันเป็นที่รักไว้กับผม” คิม กล่าว
ผู้นำโสมแดงประกาศว่า รัฐบาล “จะให้พวกคุณได้ใช้ชีวิตที่สวยงามในประเทศที่ถูกปกปักรักษาไว้ด้วยชีวิตของทหารผู้สละชีพ”
การพบปะครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกซึ่งการยกย่องให้เกียรติแก่ทหารเกาหลีเหนือที่บาดเจ็บล้มตายจากการเข้าไปช่วยรัสเซียปลดปล่อยแคว้นคูสก์ (Kursk) จากยูเครน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำ คิม และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เพิ่งออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่ปิดปากเงียบมานานหลายเดือน
คิม จองอึน มีกำหนดเดินทางไปจีนเพื่อสมทบกับ ปูติน ในพิธีสวนสนามวาระครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งของจีนในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะถือเป็นการพบกันครั้งที่ 3 ของทั้งคู่ในรอบ 2 ปี หลังจากที่รัสเซียและเกาหลีเหนือได้ยกระดับความเป็นพันธมิตรทางทหาร
ทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือไม่ได้เปิดเผยจำนวนทหารโสมแดงที่ถูกส่งไปรบยูเครนหรือยอดผู้เสียชีวิตจากสงคราม ทว่ามีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ว่า เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียประมาณ 15,000 นาย และเสียชีวิตไปประมาณ 600 นาย
ด้านหน่วยข่าวกรองของตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนืออาจจะสูญเสียทหารไปมากกว่า 6,000 นาย
ที่มา: รอยเตอร์