ตำรวจกาฬสินธุ์จับเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.สามขา ค้ายาบ้า ยึดของกลางพร้อมอาวุธปืนอื้อ

กาฬสินธุ์-ตำรวจกาฬสินธุ์ ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและอาวุธปืน ตามนโยบาย ผบช.ภ. 4 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการวัย 47 ปี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมของกลางยาบ้า อาวุธปืน และกระสุนปืนจำนวนมาก
วันนี้ ( 13 พ.ย.) พ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ชุดจับกุมกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นำโดยพ.ต.ท.ชาตรี แก้วเบ้า สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์, ร.ต.อ.วัชรินทร์ นิสังกาศ รอง สว.กก.สส.ฯ, ร.ต.อ.พิชิต โยธานันท์ รองสว.กก.สส.ฯ พร้อมชุดสืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจับกุมตัวนายกิตติภพ หรือโอ๋ อุ่นหลัง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ม.9 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
พร้อมของกลางยาบ้า 510 เม็ด, อาวุธปืนลูกซองยาวยี่ห้อ COMMANDO 1 กระบอก, ปืนยาวขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก, ปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุนขนาด 9 มม. 1 กระบอก, ปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุนขนาด .380 มม. 1 กระบอก, ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุนลูกซองขนาดเบอร์ 12 จำนวน 1 กระบอก, ซองบรรจุกระสุนขนาด 9 มม. 1 อัน,
ซองบรรจุกระสุนขนาด .22 จำนวน 1 อัน, กระสุนลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 15 นัด, กระสุนขนาด 5.56 จำนวน 10 นัด, กระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 5 นัด,กระสุนปืนขนาด .25 จำนวน 8 นัด, กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 2 นัด, และกระสุนปืนขนาด 9 มม.อีกจำนวน 10 นัด
พ.ต.อ.นพวิทย์ กล่าวต่อว่าสืบเนื่องจากนโยบายของพล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 และพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ตำรวจเร่งปราบปรามผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ค้า และผู้เสพ รวมถึงปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ซึ่งกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ สืบทราบว่านายกิตติภพ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยังมีอาวุธปืนจำนวนมากอีกด้วย
จึงได้นำเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและอาวุธปืน ตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ กระทั่งจับกุมตัวนนายกิตติภพ ได้ที่บ้านไม่มีเลขที่ ม.6 บ้านแจนแลน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมของกลางยาบ้า อาวุธปืน และลูกกระสุนปืนจำนวนมากดังกล่าว
พร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กุฉินารายณ์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย