อีสานเดือด “โสภณ”มั่นใจ “ภูมิใจไทย”ปักหมุดพื้นที่อีสานตอนบนทุกจังหวัด เล็งยึดหลายเขตในกาฬสินธุ์”

กาฬสินธุ์-การเมืองอีสานตอนบนระอุ “โสภณ” เคลื่อนไหวใหญ่ ลุยลงพื้นที่พบปะพี่น้องมอบนโยบายป้องกันยาเสพติดให้นำธรรมะเข้ามาแก้ปัญหา ส่วนด้านการเมืองเชื่อมั่นอีสานทั้งภาค ปักหมุด สส. ทุกจังหวัด โดยเฉพาะกาฬสินธุ์รอบนี้จะต้องได้มากกว่าเดิม คอยจับตาหลายเขต แต่ยังอุบไต๋เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัครกาฬสินธุ์
วันนี้( 17 ต.ค.) เวลา 14.00 น. นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ายาเสพติด ที่วัดบูรพาเทพนิมิตร อ.กุฉินารายณ์ อ.กาฬสินธุ์ จากนั้นลงพื้นเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้เสพติดที่โรงพยาบาลเขาวง อ.เขาวง พร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ อสม.ที่โรงเรียนนาคูพัฒนา กรป กลางอุปถัมภ์ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ ,นายสันติ จัตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ,นางสุภัทร กิจเวช ผู้ตรวจราชการสำนักนายก พร้อมด้วยนายภูมินทร์ ภูมิเขตร สจ.อำเภอกุฉินารายณ์ ประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม นางสาวสัตบุษย์ บุญเรืองเลขานุการ นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทยทั้ง 6 เขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำให้หน่วยงานราชการ อปท.และประชาชนร่วมกันปราบปรามป้องกันยาเสพติด โดยนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องมือบำบัดขัดเกล้าจิตใจ เพื่อให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุข
ส่วนการลงพื้นที่ ครั้งนี้เนื่องจากมีเวลาอีกสี่เดือนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท่ามกลางกระแสการย้ายพรรคของกลุ่ม สส. และ อดีต สส. รวมถึงผู้สมัครหน้าใหม่ ที่ตนในฐานะดูแลภาคอีสานทั้งหมดของพรรคภูมิใจไทย
นายโสภณ กล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีก 4 เดือนข้างหน้า ทางภาคอีสานไม่เฉพาะ 12 จังหวัดอีสานตอนบน ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่ามี ความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพร้อมกว่าทุกครั้ง และเชื่อว่าจะสามารถนำพา สส.พรรคภูมิใจไทย เข้าสภาได้มากที่สุดเพราะจากการลงพื้นที่มาแล้วรู้สึกมีความสบายใจและไม่หนักใจ หลังจากนี้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้นำรัฐบาลจะต้องพิสูจน์โดยการโชว์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมต่อไป
“ส่วนตัวผู้สมัครที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต มีใครบ้างนั้น ยังไม่ขอเปิดเผยแต่เชื่อว่าจะสามารถปักธงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างแน่นอน” นายโสภณ กล่าวฯ