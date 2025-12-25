“สกายวอล์กอัยเยอร์เวง” จุดชมทะเลหมอกแสนสวยแห่ง “เบตง” จ.ยะลา

“เบตง” คึกคัก คนแห่เที่ยวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า บน “สกายวอล์กอัยเยอร์เวง” จุดเช็กอินห้ามพลาดสำหรับผู้ที่มาเยือนดินแดนใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ภูมิภาคภาคใต้ และททท.สำนักงานนราธิวาส (รับผิดชอบพื้นที่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ชวนเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยแนะนำไฮไลต์จุดเช็กอินไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือน คือ “สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” หรือที่หลายคนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “สกายวอล์กอัยเยอร์เวง” สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอเบตง ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงามของทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้ากันเป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงใกล้สิ้นปีต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวแห่กันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจากตัวเมืองเบตง เพื่อที่จะได้ขึ้นไปสัมผัสกับแสงแรกของวันใหม่ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมความงดงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ในวันที่ท้องฟ้าและบรรยากาศเป็นใจหลังแสงอาทิตย์สาดส่อง เราสามารถมองเห็นทะเลหมอกขาวโพลนลอยอ้อยอิ่งปกคลุมเต็มไปทั่วบริเวณเหนือผืนป่าฮาลา-บาลา มองดูสวยงามตระการตา ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก รวมถึงถ่ายรูปตัวเองหรือรูปหมู่คณะเก็บภาพความประทับใจในทะเลหมอกอัยเยอร์เวงแห่งนี้
ขณะที่ในช่วงสายหลังจากหมอกเริ่มจางลง เราจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา ผืนป่าฮาลา-บาลา และทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ รวมถึงต้นน้ำแห่งทะเลสาบเขื่อนบางลาง ที่มีความสวยงามไปอีกแบบ และถ้าวันไหนโชคดีก็จะได้เห็นฝูงนกเงือกบินอวดโฉมออกมาหากินดูน่าตื่นตาตื่นใจ
สำหรับ สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือ สกายวอล์กอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่บนเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ตัวอาคารเป็นโครงสร้างเหล็ก สูง 45 เมตร มีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมวิว และมีลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ไฮไลต์ของที่นี่ คือ ระเบียงทางเดินชมวิว หรือสกายวอล์ก ที่ยื่นออกไปจากฐาน ความยาว 63 เมตร ตรงปลายสกายวอล์ก เป็นระเบียงชมวิววงกลมพื้นกระจกใส สามารถมองทะลุลงถึงพื้นด้านล่างที่เป็นหุบเหวและป่าไม้ ถือเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาและน่าหวาดเสียวไม่น้อย
บริเวณสกายวอล์กอัยเยอร์เวงมีอากาศเย็นสบาย มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 19-25 องศาเซลเซียส สามารถมองเห็นหมอกได้ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลา
สำหรับใครที่มีโอกาสล่องใต้ไปเที่ยวเบตง ดินแดนใต้สุดในสยาม เมืองงามชายแดน ไม่ควรพลาดการไปเที่ยวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สกายวอล์กอัยเยอร์เวงด้วยประการทั้งปวง
สกายวอล์กอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา คิดค่าบริการเข้าชม คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 200 บาท ค่าถุงเท้าหุ้มรองเท้าป้องกันรองเท้าทำพื้นกระจกเป็นรอย คู่ละ 30 บาท ค่ารถสองแถว หรือ ค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้าง ขึ้น 30 บาท ขาลง 20 บาท
ภาพโดย : อโนทัย งานดี