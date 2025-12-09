"ภูชี้ฟ้า" คึกคักรับลมหนาว ชมทะเลหมอกยามเช้าสุดฟิน

บรรยากาศที่ "ภูชี้ฟ้า" จ.เชียงราย สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกในช่วงเช้า ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โดยเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 9 องศา
เช้านี้ (9 ธ.ค.68) บรรยากาศที่ "ภูชี้ฟ้า" จุดท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เชียงราย แม้จะไม่ใช่ช่วงวันหยุดแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกในยามเช้า โดยเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 9 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าโปร่ง เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งนี้ “ภูชี้ฟ้า” อยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในบ้านร่มฟ้าไทย อ.เทิง จ.เชียงราย บนรอยต่อของเส้นแบ่งพรมแดนไทย-ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่นที่เป็นดังหลังคาเชียงราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร
รูปพรรณสัณฐานอันโดดเด่นของภูลูกนี้ทำให้ได้ชื่อว่า “ภูชี้ฟ้า” เพราะมีลักษณะเป็นหน้าผาตัด ยอดภูเป็นเหลี่ยมแหลมเชิดสูงชี้ไปบนฟ้า
นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์และทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้ากันตั้งแต่เช้ามืดท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและลมพัดแรง โดยจากบริเวณจุดจอดรถจะต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 700 เมตรก็จะถึงยอดภูชี้ฟ้า แต่ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวมักแวะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นระหว่างทาง เพื่อให้เห็นจุดชมวิวมุมยอดนิยมที่ปรากฏเป็นภาพสัญลักษณ์ของภูชี้ฟ้า นั่นคือจุดที่สามารถมองเห็นยอดแหลมของภูที่ชี้พุ่งไปสู่ท้องฟ้า ท่ามกลางทะเลหมอกหนาเป็นปุย พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และแนวยอดภูเบื้องล่างได้อย่างลงตัวงดงาม
