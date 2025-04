สนามบิน “โออิตะ” เปลี่ยนชื่อเป็น “Oita Hello Kitty” เนรมิตความสดใส ต้อนรับ Expo 2025

งานใหญ่ระดับโลกอย่าง Expo 2025 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้เจ้าภาพอย่างเมืองโอซาก้า ภูมิภาคคันไซ เท่านั้น แม้แต่ภูมิภาคตอนใต้อย่างเกาะคิวชู ก็ขอสร้างสีสันแปลกใหม่เพื่อตอบรับกระแสงานใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ “สนามบินโออิตะ” (Oita Airport) ในเมืองคุนิซากิ จังหวัดโออิตะ ที่เปลี่ยนชื่อสนามบินใหม่เป็น Oita Hello Kitty Airport มาตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา และใช้ชื่อนี้ไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน Expoการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสนามบิน ไม่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้น ยังรวมถึงการเนรมิตธีม Hello Kitty ผ่านการตกแต่งภายในและภายนอก ให้เต็มไปด้วยตัวละครจาก Sanrio ตั้งแต่ป้ายข้อมูลกลางแจ้งไปจนถึงพื้นที่ขาเข้าระหว่างประเทศการหยิบยกจุดเด่นของโออิตะ ซึ่งเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน มีการติดตั้งจุดถ่ายรูปสุดคาวาอี้ที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปตัวเองในถังอาบน้ําขนาดใหญ่พร้อมกับเฮลโลคิตตี้ ปอมปอมปูริน ซินนามอโรล คุโรมิ และมายเมโลดี้นักท่องเที่ยวผู้เดินทางผ่านสนามบินในช่วงงาน Expo จะได้รับแท็กกระเป๋าเดินทางในธีม Sanrio และยังสามารถช้อปปิงสินค้าอย่างเป็นทางการของ Oita Hello Kitty Airport จากร้านจำหน่ายของที่ระลึกทั้งนี้สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อไปยังงาน Expo 2025 เมืองโออิตะใช้เวลาเดินทางไปโอซาก้า ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อโดยสารด้วยเครื่องบิน และนั่งรถไฟไปประมาณ 4 ชั่วโมง