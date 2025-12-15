"โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน" คว้าสุดยอดรีสอร์ตอันดับ 14 ของเมืองไทย

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน จุดหมายปลายทางสุดลักซ์ชัวรีระดับ 5 ดาวริมชายหาดอันเงียบสงบของหัวหิน จากเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ คว้าอันดับ 14 รีสอร์ตที่ดีที่สุดในเมืองไทย จาก Top 15 Resorts in Thailand: Readers’ Choice Awards 2025 โดย Condé Nast Traveler เว็บไซต์ท่องเที่ยวและการเดินทางที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเดินทางทั่วโลก ตอกย้ำถึงมาตรฐานและความเป็นเลิศในด้านการบริการและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น
นางธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจและดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “เรารู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในรีสอร์ตที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากรางวัล Top 15 Resorts in Thailand: Readers’ Choice Awards 2025 โดย Condé Nast Traveler ผ่านการโหวตจากผู้เข้าพักจริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลระดับโลกที่นักเดินทางให้การยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด
“รางวัลนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการมอบบริการที่อบอุ่น ใส่ใจในทุกรายละเอียด และสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่ประทับใจ ได้รับการยอมรับจากแขกผู้มาเยือนจริง ๆ ขอขอบคุณ มร. คริสเตียน เริลช์ลิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน สำหรับความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างหนัก รวมถึงความทุ่มเทของพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันมอบประสบการณ์และความทรงจำอันน่าประทับใจให้แก่แขกของเรา
“เราขอขอบคุณแขกผู้มาเยือนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา ความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการและการต้อนรับให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสุขและความทรงจำที่งดงามของนักเดินทางจากทั่วโลกต่อไป” ธีรวัลคุ์ กล่าวทิ้งท้าย
โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน นำเสนอห้องพักที่หรูหรา กว้างขวาง และสะดวกสบาย ใน 6 สไตล์ โดยทุกห้องมาพร้อมกับสระว่ายน้ำและระเบียงอาบแดดส่วนตัวที่มอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด ได้แก่ ห้องสกาย พูล สวีต (Sky Pool Suite) ขนาด 80 ตร.ม. ห้องดีลักซ์ สกาย พูล สวีต (Deluxe Sky Pool Suite) ขนาด 101 ตร.ม. ห้องมูนไลต์ พูล สวีต (Moonlight Pool Suite) ขนาด 110 ตร.ม. ห้องการ์เดน พูล สวีต (Garden Pool Suite) ขนาด 126 ตร.ม. ห้องแฟมิลี พูล สวีต (Family Pool Suite) ขนาด 144 ตร.ม. และ ห้องนิทรารมณ์ สวีต (Nidhrarom Suite) ขนาด 300 ตร.ม.
นอกจากนี้ยังมี เคป สปา (Cape Spa) ที่มอบประสบการณ์สปาและการนวดผ่อนคลายอย่างมีระดับจากมืออาชีพ พร้อม ห้องอาหารร็อคส์ (Rocks Restaurant) ที่เสิร์ฟอาหารนานาชาติรสเลิศริมทะเลตลอดวัน และบาร์ ออน เดอะ ร็อคส์ (On the Rocks Bar) บาร์สุดชิลล์บนรูฟท็อปสำหรับจิบเครื่องดื่มและสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลหัวหินอันงดงามในยามค่ำคืน
รางวัล Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards เป็นการยกย่องสุดยอดแห่งวงการการท่องเที่ยวในประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดอับดับโรงแรม รีสอร์ต สปา สายการบิน เส้นทางการล่องเรือ เส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟ รวมไปถึงการจัดอันดับเมืองและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในแต่ละปี โดยพิจารณาจากคะแนนโหวตจากผู้อ่าน สำหรับรีสอร์ต 15 แห่ง ในประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ ล้วนเป็นโรงแรมและรีสอร์ตที่กระจายตัวอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย เกาะสมุย และหัวหิน
