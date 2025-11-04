โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต “พันวา พูลวิลลา 2 ห้องนอน” โฉมใหม่ ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี 2568–2569

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ได้ฤกษ์เปิดตัว “พันวา พูลวิลลา 2 ห้องนอน” โฉมใหม่ พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวทั้ง 6 หลังของโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ปลายเดือนตุลาคม เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี 2568 – 2569 ที่กำลังจะมาถึง โดยพูลวิลลาได้รับการรีโนเวทอย่างเต็มรูปแบบและได้รับแรงบันดาลใจจาก บ้านชิโน–โปรตุกีส อายุกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของโรงแรมเคปพันวาฯ ผสานเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย ครบครันทุกฟังก์ชันสำหรับการพักผ่อนอย่างเหนือระดับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นางธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจและดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมในเครือทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง “เราเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการลูกค้า จึงมุ่งพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรที่ต้องได้รับการอบรมทักษะด้านต่างๆ อยู่เสมอ การบริการอันอบอุ่น ใส่ใจ และเป็นมิตรที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และ ในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร คาเฟ่ สปา ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนี้ต้องได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ และองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์ของโรงแรมที่ลูกค้าจดจำ“
“เราพิถีพิถันในการรีโนเวทพันวา พูลวิลลา 2 ห้องนอน ของโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต โดยได้แรงบันดาลใจจาก ‘พันวา เฮ้าส์’ บ้านโบราณอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของโรงแรมที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของชายหาดริมทะเลอันดามัน วิลลาแต่ละหลังได้รับการออกแบบตกแต่งให้เป็นเสมือนภาพสะท้อนของบ้านพันวา ถ่ายทอดความงดงามในสไตล์ชิโน–โปรตุกีส ด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแฝงสีสันสดใสของกลิ่นอายทะเลใต้และเขตเมืองร้อนของหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ธีรวัลคุ์ เล่าที่มาของการรีโนเวทซึ่งเธอได้มีส่วนสำคัญในการออกแบบพูลวิลลาใหม่ด้วยตนเอง “สีเขียวเป็นสีหลักในการเชื่อมโยงเรื่องราวจากบ้านพันวา ตั้งแต่ลวดลายฉลุไม้บนบานประตู หน้าต่าง หรือลวดลายสีเขียวทรงเรขาคณิตบนโครงหลังคาที่เล่นมุมกับพัดลมทรงใบลานติดเพดานได้อย่างน่าสนใจ เครื่องใช้และของตกแต่งพร้อมดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากประเทศแถบเอเชียใต้ช่วยสร้างบรรยากาศสไตล์ทรอปิคอลและเติมเสน่ห์ให้พื้นที่ดูอบอุ่นมีชีวิตชีวา เสริมมนต์ขลังด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น นำมาจัดวางอย่างลงตัวเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่กลมกลืนและเสริมกันอย่างมีรสนิยม พื้นที่ภายในพูลวิลลายังถูกออกแบบให้รองรับการพักผ่อนที่แสนสะดวกสบายกับพื้นที่ใช้สอยขนาดกว้างขวาง 2 ห้องนอน ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน สระว่ายน้ำส่วนตัวและเทอเรซอาบแดดที่ทำให้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตลอดทั้งวัน เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับให้แก่ผู้เข้าพักในพันวา พูลวิลลา”
ความพิเศษของพันวา พูลวิลลา 2 ห้องนอน ทั้ง 6 หลัง โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต คือมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 138 ตารางเมตร พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว พักผ่อนสะดวกสบายกับ 2 ห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวที่มีให้เลือกทั้งอ่างอาบน้ำและชาวเวอร์ เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัวหรือการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ต้องการความเอ็กซ์คลูซีฟและพื้นที่ส่วนตัว ภายในพูลวิลลามีห้องนั่งเล่นขนาดกว้างขวางที่เชื่อมระหว่างห้องนอนทั้งสองห้อง โดยสามารถเดินจากห้องนั่งเล่นและห้องนอนมาสเตอร์ไปที่บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตัวและเทอเรซอาบแดดได้อย่างสะดวกสบาย พูลวิลลาได้รับการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “พันวา เฮ้าส์” ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 1 ศตวรรษ ซึ่งได้ผสมผสานความมีชีวิตชีวาของกลิ่นอายทะเลใต้และสีสันความสวยงามสไตล์ทรอปิคอลของหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้อย่างลงตัว โดยใช้สีเขียวโทนสีหลักของบ้านพันวาบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดถึงกัน ตั้งแต่ ประตู หน้าต่าง ผนังวิลลา ไปจนถึงลายเส้นสีเขียวทรงเรขาคณิตบนเพดานที่ช่วยสร้างมิติภายในห้องพัก ไม้ฉลุลวดลายตกแต่งบริเวณชายคาและภายในวิลลาได้อย่างกลมกลืน
เติมเต็มสีสันวันพักผ่อนกับของตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหวายและไม้ธรรมชาติ เก้าอี้เหล็กดัดลาย หรือ เก้าอี้ไม้แกะสลักวาดสีสันสดใสจากประเทศอินเดีย พร้อมของใช้และของประดับอีกมากมายจากประเทศในแถบเอเชียใต้ สอดประสานเข้ากับเครื่องเรือนไม้จากจังหวัดเชียงใหม่และลำปางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างมีชั้นเชิง อาทิ เตียงไม้สี่เสาแกะสลัก กระจกไม้ประดับผนังบานใหญ่ โต๊ะและตู้ไม้สลักลาย ฯลฯ และยังได้เลือกเฟ้นวัสดุและของตกแต่งจากช่างฝีมือและแหล่งผลิตท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องดินเผาทำด้วยมือจากจังหวัดเชียงใหม่ตกแต่งภายในห้องน้ำ เครื่องเซรามิกจากจังหวัดราชบุรี ผ้าทอจากจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ พรั่งพร้อมด้วยบริการอันเป็นเลิศ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและการค้นพบเซอร์ไพรส์เล็กๆ ที่ชวนให้ยิ้มมุมปากอยู่เสมอ
“นอกจากนี้ โรงแรมเคปพันวาฯ ได้รีโนเวทห้องอาหาร Top of the Reef และปรับเปลี่ยนคอนเซปต์อาหารใหม่ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งปลายเดือนตุลาคม 2568 เรามุ่งมั่นพัฒนาโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต อยู่เสมอเพื่อให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงค่ะ” ธีรวัลคุ์ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 0-7639-1123 หรือเว็บไซต์ www.capepanwa.com
