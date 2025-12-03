Marshmallow Restival เทศกาลดนตรีและศิลปะแห่งการพักผ่อนครั้งแรกที่เชียงราย

“Marshmallow Restival” ครั้งแรกของเทศกาลหย่อนใจที่รวมเอาเสียงดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ และแรงบันดาลใจไว้ในที่เดียว 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Abonzo Yama Mitsu จังหวัดเชียงราย
เตรียมพบกับประสบการณ์ “การพักผ่อน” ในมิติใหม่ที่ไม่ใช่ไปเพียงเพื่อหยุดนิ่ง แต่ไปเพื่อเปิดให้หัวใจได้กลับมาเต็มอีกครั้ง กับเทศกาล “Marshmallow Restival” ที่จะพาศิลปะ เสียงดนตรี แรงบันดาลใจ และการพบเจอ มารวมไว้ในที่เดียวกัน ท่ามกลางสายลมหนาว ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา พระอาทิตย์ตก วิว 360 องศาในช่วง Vanilla Sky ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Abonzo Yama Mitsu จังหวัดเชียงราย
Meaning Maker ร่วมกับ Abonzo และ GreenWave จัดเทศกาลนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด “The Art of Rest” หรือศิลปะแห่งการพักผ่อน ผ่านบทเพลงและเสียงดนตรีจากศิลปินหลากหลายแนว ทั้งป๊อป เลาน์จ ซิมโฟนีออเครสต้า และดนตรีร่วมสมัย ที่จะพาทุกคนเคลื่อนไหวไปพร้อมจังหวะของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสายลมและแสงอาทิตย์ยามเย็น หรือไอหมอกที่ไหลผ่านยอดเขา ทุกช่วงเวลาในงานจะเปลี่ยนไปตามแสงสีของวัน และเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะในท่วงทำนองที่อ่อนโยน
ศิลปินที่จะมาร่วมบอกเล่าความหมายของการพักผ่อนในมุมมองใหม่ ได้แก่ วง P.O.P, Friday และ ETC. และการแสดงดนตรีแนวป๊อบออเครสต้าจากวง Marshmallow Symphony Orchestra
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและเวิร์กช็อปที่ Marshmallow Restival อยากชวนทุกคนมาสัมผัส “ศิลปะแห่งการพักผ่อน” ไม่ว่าจะเป็นการชิมไวน์ (Wine Tasting) โดย sommelier ชาวฝรั่งเศส เฟรเดริค เดอโบโน (Frederic Debono), การชิมชา (Tea Cupping) โดย สวรรค์บนดิน ที เฮาส์ (Sawanbondin Tea House), การชิมกาแฟ (Coffee Cupping) โดย Abonzo Coffee, ศิลปะน้ำหอม (Scent of Rest) จาก Artepolé และ Sirodom, การเขียนโปสการ์ดและอักษรประดิษฐ์ จาก Ki Bangkok, รวมถึงกิจกรรมการถ่ายภาพ กับ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ และการไปทำความรู้จักกับศิลปะแห่งเครื่องดื่ม Mellow the Marsh : A Highland Cocktail Experience กับ Jom on The Rocks พร้อมกับการ
ร้านหนังสือบนภูเขา (Bookshop on The Mountain) จากร้านหนังสือเดินทาง (Passport Bookshop) ที่จะทำให้ทุกคนได้กลับมาอยู่กับหัวใจตัวเองอีกครั้งกับหนังสือเล่มโปรด
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการพักผ่อน และชาร์จแบตหัวใจให้เต็มอีกครั้งในเทศกาล Marshmallow Restival ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2026 ณ Abonzo Yama Mitsu เปิดจำหน่ายบัตรที่ TicketMelon
ราคาบัตร Early Bird 1,590 บาท ระหว่างวันที่ 4–7 ธันวาคม 2568 บัตรราคาปกติ 1,990 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป บัตรมีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook page : Marshmallow Restival