ร้านหนังสือหาดใหญ่ ประกาศแจก หนังสือการ์ตูนถูกน้ำท่วมฟรี ให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์

"ชอบอ่านจัง ร้านหนังสือตามสั่ง" ร้านหนังสือแห่งหนึ่ง ในอำเภอหาดใหญ่ โพสต์เชิญชวนทุกท่านสามารถรับ หนังสือการ์ตูนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม นำไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีที่ร้าน
จากกรณี น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่นับแสนราย ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง รถยนต์และที่หนักที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบ้านที่อยู่อาศัย หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายลง ก็เริ่มปรากฎความเสียหายแก่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุด วันนี้ (1 ธ.ค.) เพจ "ชอบอ่านจัง ร้านหนังสือตามสั่ง" ซึ่งเป็นร้านหนังสือแห่งหนึ่ง ในอำเภอหาดใหญ่ ที่ได้รับผลการกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ได้โพสต์ข้อความว่า "เรียนทุกท่านที่สนใจและอยู่ใกล้เคียง เราขอเชิญชวนทุกท่านที่ประสงค์จะรับ หนังสือการ์ตูนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ เข้ามาเลือกรับหนังสือได้ที่หน้าร้านของเรา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ"