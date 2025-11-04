“ลี้ หลบ หลีก” นิยายไซไฟโลกอนาคต คว้าชัย “รางวัลชมนาด” ครั้งที่ 14

ภายใต้เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันผลงานนักเขียนหญิงไทยสู่เวทีวรรณกรรมระดับสากล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จับมือกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เดินหน้าจัดงานประกาศผล ‘รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้เสียงของผู้หญิงได้เปล่งประกายผ่านงานเขียนคุณภาพ สะท้อนความคิด ความรู้สึก และมุมมองชีวิตในหลากหลายมิติโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนหญิงไทยให้เติบโตในระดับอาเซียนและก้าวไกลสู่สากล
งานประกาศผลรางวัลชมนาด ครั้งที่ 14 ได้รับเกียรติจาก ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยย้ำถึงคุณค่าของรางวัลนี้ว่า รางวัลชมนาดถือเป็นเวทีทรงคุณค่า เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงไทยได้แสดงพลังของความคิดและจินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษรที่เต็มไปด้วยคุณค่า พร้อมยกระดับผลงานไปสู่เวทีสากล รางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมเสียงของผู้หญิง และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้สะท้อนมุมมอง ความคิด และความฝันของตนเอง
“แน่นอนว่างานเขียนจากมุมมองของผู้หญิงได้นำเสนอแง่มุมที่แตกต่างและน่าสนใจ ให้เห็นอารมณ์ ความเปราะบาง และอำนาจภายใน การค้นหาตนเอง และความละเอียดอ่อนของจิตใจ ผ่านภาษาที่สะท้อนความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง เรื่องราวเหล่านี้ชวนให้ผู้อ่านไตร่ตรองและมองโลกด้วยหัวใจ”
ในปีนี้มีนักเขียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 45 เรื่อง และผ่านเข้ารอบสุดท้าย 8 เรื่อง ได้แก่ รอยหยก โดย วีรชญา ศรีมงคล, Jane โดย อาทิชา ตันธนวิกรัย, ม่อนผางู โดย อรุณี ตันศิริ, ฝันนั้นจงเป็นจริง โดย คีตาญชลี แสงสังข์, Flee to Free ลี้ หลบ หลีก โดย ณัฐชา ลีเลิศสกุลวงษ์, โรมานซ์นิจนิรันดร์ โดย รติธรณ ใจห้าว, คุณยายอยู่ในครัว โดย เสาวรี เอี่ยมละออ และ Tragedy of Love แด่เธอผู้เป็นที่รัก โดย ศิรินทร์ ไกรเชนทร์
“ผมขอแสดงความยินดีกับนักเขียนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้เข้ารอบสุดท้าย ทุกผลงานสร้างแรงบันดาลใจให้วงการวรรณกรรมไทย ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละปีจะได้รับโอกาสในการแปลผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการนำวรรณกรรมไทยสู่เวทีโลก พร้อมยกระดับผลงานศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสใหม่ๆ ในระดับนานาชาติ
สำหรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมนาด ครั้งที่ 14 ตกเป็นของเรื่อง ‘Flee to Free ลี้ หลบ หลีก’ โดย ณัฐชา ลีเลิศสกุลวงษ์ เจ้าของนามปากกา Xeiji ผลงานนี้โดดเด่นด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องที่ฉับไว และการใช้โครงสร้างแบบฉากต่อฉากคล้ายภาพยนตร์ สะท้อนความทันสมัยและตอบโจทย์การอ่านของคนรุ่นใหม่ พร้อมคว้าเงินรางวัล 100,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ณัฐชา เปิดเผยแรงบันดาลใจและแนวคิดเบื้องหลังผลงานนี้ว่า เรื่องนี้เกิดจากความหลงใหลในแนวแฟนตาซีตั้งแต่เด็ก ทั้งจากการ์ตูนและนิยายแฟนตาซีเรื่องแรกๆ ที่อ่าน ทำให้เกิดความอยากสร้างโลกใหม่ขึ้นมา มีความพิเศษและสิ่งแปลกประหลาดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน
เรื่องราวใน Flee to Free วาดภาพโลกในอนาคตปี พ.ศ. 3000 หลังภัยพิบัติใหญ่ โดยเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งหนีบางสิ่งตลอดเวลา แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร มีเสียงในหัวบอกว่า ต้องวิ่งหนีไม่เช่นนั้นจะตาย จนกระทั่งได้พบเพื่อนผู้หญิงคนแรกและคนเดียว ที่ต่อมาได้ช่วยผู้ชายคนหนึ่งไว้ พร้อมกับเหตุการณ์ที่รัฐบาลประกาศอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทดลองมนุษย์เทียม
ณัฐชา เล่าด้วยรอยยิ้มว่า ตั้งแต่รู้ว่าผลงานเข้ารอบ 1 ใน 3 ก็รู้สึกคาดไม่ถึงแล้ว เพราะนี่คือการส่งประกวดนิยายครั้งแรก คิดแค่ว่าเข้ารอบ 8 คนก็ถือว่ามาไกลมาก การได้รางวัลที่ 1 จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลย
“ปกติเป็นนักเขียนอิสระ เขียนแนวแฟนตาซีเป็นหลัก มีเรื่องลึกลับบ้าง และตั้งใจให้ตัวละครหลักเป็นผู้หญิง การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลชมนาถ นอกจากจะเป็นโอกาสแรกในการประกวดแล้ว ยังถือเป็นการปลุกพลังผู้หญิงผ่านงานเขียนอีกด้วย”
ผู้เขียน ยังฝากถึงผู้อ่านว่า “อยากให้คนไทยได้มาอ่านนวนิยายแนวไซไฟที่คนไทยด้วยกันเป็นคนเขียน จึงขอฝากนามปากกา Xeiji พร้อมเรื่อง Flee to Free ลี้ หลบ หลีก ให้ทุกคนได้ติดตาม”
ก่อนปิดท้ายงานประกาศรางวัล พิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ได้เปิดเผยถึงทิศทางและก้าวต่อไปที่สำคัญของรางวัลชมนาดว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ‘รางวัลชมนาด’ เติบโตจากเวทีเล็กๆ ที่มุ่งส่งเสริมพลังของนักเขียนหญิงไทย สู่เวทีระดับภูมิภาคที่สะท้อนให้เห็นว่า ‘เสียงของผู้หญิง’ คือพลังสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองสังคมได้อย่างงดงาม รางวัลนี้จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ให้ผู้หญิงกล้าเขียน กล้าเล่า และกล้าแบ่งปันความคิด ความฝัน รวมถึงประสบการณ์ผ่านปลายปากกาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจ
ด้วยความสำเร็จและการยอมรับในฐานะรางวัลวรรณกรรมสตรีคุณภาพในประเทศไทยรางวัลชมนาดได้พัฒนาต่อยอดสู่เวทีระดับสากลภายใต้ชื่อ ‘Chommanard Women’s Literary Award’ เปิดรับนักเขียนผู้หญิงจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และรากฐานสังคม
ดังนั้น การเปิดเวทีนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนวรรณกรรมสตรีในระดับนานาชาติ แต่ยังเชื่อมโยงความเข้าใจ ความฝัน และพลังแห่งการเขียนของผู้หญิงทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท และประกาศผล Shortlist ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ณ ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์ สาขาไอคอนสยาม
สำหรับนักเขียนหญิงที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดงานวรรณกรรมยอดเยี่ยม ประเภทนวนิยาย รางวัลชมนาด ครั้งที่ 15 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 120-200 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 Point และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา 2 ชุด รวมถึงบันทึกไฟล์ต้นฉบับในแฟลชไดร์ฟ หรือส่งทางอีเมล editor@praphansarn.com รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://www.praphansarn.com/