สธ.เร่งส่งถุงใส่ศพถึงหาดใหญ่แล้ว 400 ใบ เตรียมตามอีก 1,500 ใบพรุ่งนี้ รับมือสถานการณ์อุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงสาธารณสุขเร่งกระจายถุงใส่ศพเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่หาดใหญ่ ส่งมอบล็อตแรก 400 ใบวันนี้ พร้อมจัดส่งเพิ่มอีก 1,500 ใบในวันที่ 29 พฤศจิกายน หลังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โพสต์ข้อความ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาถุงใส่ศพเพื่อใช้ในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวันนี้ได้จัดส่งถุงใส่ศพจำนวน 400 ใบไปยังพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพและโรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงรุนแรงและมีความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้ สธ.ระบุว่า จะมีการจัดส่งถุงใส่ศพเพิ่มเติมอีก 1,500 ใบในวันพรุ่งนี้ (29 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งเป็นถุงที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน เพื่อเสริมสต๊อกการใช้งานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะวิกฤต

หน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง



