โต้เดือด! รองจเรตำรวจฯ เตรียมแถลง 10 โมง ตอบโต้ 'โจ๊ก' ปม 'ด้อยค่า' องค์กรตำรวจว่าเป็นแก๊งอาชญากรรม

พล.ต.ท.ไตรรงค์ รองจเรตำรวจฯ นัดสื่อ 10 โมงแถลงโต้ 'พล.ต.อ.สุรเชษฐ์' ด้อยค่า ตร.เป็นแก๊งอาชญากรรมใหญ่ที่สุด
วันนี้ (10 พ.ย.) แฟนเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิโพสต์ข้อความระบุว่า 12 พ.ย. นัดหมายสื่อมวลชน! พล.ต.ท.ไตรรงค์แถลงข่าวใหญ่ ที่บ้านพระอาทิตย์ 10.00 น. เชิญนักข่าวทุกสำนัก ตอบสื่อทุกคำถาม
ทั้งนี้ ในคอมเมนต์เพจดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ จะเปิดโต๊ะแถลงข่าวกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีตรอง ผบ.ตร.) พาดพิงถึงบทสัมภาษณ์ของตนผ่านในรายการหนึ่ง อดีตรอง ผบ.ตร.ได้ด้อยค่าตำรวจกว่า 2 แสนนายด้วยการระบุว่าแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือตำรวจนี่เอง และทำไม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล พุ่งเป้ามาที่ตน
ที่บ้านพระอาทิตย์ 10.00 น.