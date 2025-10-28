“โจ๊ก” ฟ้องอีก 2 บิ๊กตุลาการศาลปกครอง อ้างปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

“โจ๊ก”อดีตรอง ผบ.ตร.ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ อีก 2 บิ๊กตุลาการศาลปกครอง อ้างปฏิบัติหน้าที่มิชอบ- กลั่นแกล้งเพื่อเอาผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (28 ต.ค.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบรางรถไฟ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยื่นฟ้อง นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ นายโสภณ บุญกูล หัวหน้าคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นจำเลยในความผิดฐาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองเดินทางมายื่นฟ้อง รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในความผิดฐานการใช้อำนาจหน้าที่ในการกลั่นแกล้งตนเองให้ต้องรับโทษทางอาญา เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีที่ก่อนนี้ได้มายื่นฟ้อง ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานแผนกคดีประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นฯ ไว้ ที่ศาลอาญาทุกจริตและประพฤติมิชอบแห่งนี้
ซึ่งเมื่อตนเอง ฟ้อง ประธานศาลปกครองสูงสุด ตามหลักกฎหมายถือว่า ท่านเป็นคู่กรณีกันแล้ว ตนจึงได้ทำหนังสือไปกราบเรียนประธานศาลปกครองสูงสุด ว่า จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ มอบหมายผู้ใด มากำกับดูแลคดีตนเอง เพราะท่านเป้นจำเลยในคดีที่ถูกตนเองฟ้อง
ต่อมา ปรากฏว่า ประธานศาลปกครองสูงสุด ยังได้มอบหมายให้ ท่านพรชัย รองประธานศาลปกครองสูงสุด มากำกับคดีตนอีก และ ท่านพรชัย ได้ ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งให้ตนเองได้รับโทษทางอาญาอีกคดี คือเรื่องละเมิดอำนาจศาลทั้งที่องค์ประกอบของกฎหมายไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของการละเมิดอำนาจศาล แต่ในคำชี้แจงคำอธิบาย อนุโลมกฎหมายมาใช้กับตนเอง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียง ของศาลปกครอง นั้น ทางศาลเอง ต้องดำเนินการตรวจสอบว่าคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ เป็นเสียงของท่านอนุวัฒน์ จริงหรือไม่ และเป็นเสียงขององค์คณะทั้ง 5 คนจริงหรือไม่ แต่ไม่ใช่มากล่าวหาตนเองแบบนี้ ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่าการกล่าวหา ยังไม่ได้บอกว่า ตนเองผิดหรือไม่ผิด แต่การกล่าวหาโดยที่ ท่านรองพรชัย หรือ ท่านโสภณ ท่านเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นสูง เป็นผู้ที่รู้กฎหมายดีอยู่แล้ว ย่อมทราบดี ข้อกล่าวหาความผิดฐานนี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของตน ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหาย จึงต้องใช้สิทธิ์มายื่นฟ้องคดีกับทั้ง 2 ท่าน
ทั้งนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รับคำฟ้องไว้เป็น เลขคดี อท.190/2568 และนัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจฟ้อง ในวันที่ 10 พ.ย. 2568 เวลา 09.30 น.