“พล.ต.ท.ไตรรงค์” โต้ “โจ๊ก” แซะปราบสแกมเมอร์แค่ปาหี่ ยันตร.ทำเต็มที่ จับกุมพุ่งหลังตั้งวอร์รูม IAC

“พล.ต.ท.ไตรรงค์” โต้ “รองโจ๊ก” ปมวิจารณ์ปาหี่ปราบแก๊งสแกมเมอร์ ยันตำรวจทำเต็มที่ จับเพิ่มต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับทุกคำติชม
วันนี้ (28 ธ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(รอง จตช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอง ผอ.ศปอส.ตร.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ว่า ไม่มีความจริงใจ เหมือนเล่นละครปาหี่ จากผลงานในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ตั้งศูนย์วอร์รูม IAC พบว่ามีผลการจับกุมสูงขึ้นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไร ทางตำรวจก็พร้อมรับฟังทุกคำติชมของประชาชนทุกคน แม้จะเป็นอดีตนายตำรวจก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง เรามีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์เข้าใจการทำงานของตำรวจว่าทำงานปราบปรามอย่างเต็มที่ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถามมาที่ตนโดยตรงได้