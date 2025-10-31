“ปานเทพ” นั่ง กมธ. MOU แทน “ไชยชนก” ย้ำทำงานอิสระ ไม่ใช่ตัวแทนภูมิใจไทย เดินหน้าผลักดันยกเลิก MOU 2543–2544 ต่อเนื่อง

“ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ชี้แจงหลังถูกเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา MOU ไทย–กัมพูชา แทน “ไชยชนก ชิดชอบ” ที่ลาออก ยืนยันเข้าทำหน้าที่ในนามส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ย้ำจุดยืนเดิมคัดค้านและผลักดันให้ยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับ
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ที่บ้านพระอาทิตย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แถลงชี้แจงภายหลังมีรายชื่อถูกเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 และ 2544 ระหว่างไทย–กัมพูชา แทนนายไชยชนก ชิดชอบ ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ
นายปานเทพ กล่าวว่า การมีชื่อเข้ามาในคณะกรรมาธิการครั้งนี้ เป็นการเสนอโดยนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเคยเชิญให้เข้ามาทำหน้าที่ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้น ด้วยเห็นว่าตนมีข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา โดยเฉพาะในฐานะผู้คัดค้านบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ร้องขอให้เสนอชื่อเข้ามาเอง และไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ
นายปานเทพ ระบุว่า การตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้มีต้นทางจากญัตติของนายสฤษฎ์พงษ์ ที่เสนอให้มีการยกเลิก MOU 2543 และ 2544 โดยพรรคภูมิใจไทยเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของตนตามโควตาพรรคในรัฐบาลชุดก่อน แต่เนื่องจากจำนวน ส.ส.มีน้อย จึงเป็นเสียงส่วนน้อยในคณะกรรมาธิการ ขณะที่พรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลเดิมมีสิทธิ์เสนอชื่อเพิ่มเติม ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่มีแนวโน้มสนับสนุนการคงไว้ซึ่ง MOU ทั้งสองฉบับ
“ผมไม่ได้เข้ามาในนามของพรรคภูมิใจไทย แต่เข้ามาในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีจุดยืนชัดเจนในการคัดค้าน MOU 2543 และ 2544 และจะเดินหน้าผลักดันให้มีการยกเลิกต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด” นายปานเทพ กล่าวย้ำ
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยังกล่าวถึงบรรยากาศภายในคณะกรรมาธิการว่า นายไชยชนก ชิดชอบ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ แต่เมื่อเจ้าตัวไม่อยู่ การประชุมบางครั้งมีแนวทางเปลี่ยนไป พร้อมเผยว่า นายไชยชนกได้รับเลือกเป็นประธานจากเสียงสนับสนุนเพียง 6 เสียง จากสมาชิกกว่า 30 คน เนื่องจากคู่แข่งในการเสนอชื่อตำแหน่งประธานถอนตัว
นายปานเทพ กล่าวอีกว่า เท่าที่ทราบ สาเหตุหลักของการลาออกของนายไชยชนก มาจากภาระงานในตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต่อเนื่อง โดยขาดประชุมไปอย่างน้อย 4 ครั้งจากทั้งหมดราว 7 ครั้ง จึงเชื่อว่าเป็นการลาออกด้วยเหตุผลด้านเวลาและภาระงานจริง
อย่างไรก็ตาม นายปานเทพมองว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ อาจสะท้อนทิศทางใหม่ในการพิจารณาเรื่อง MOU ซึ่งจะเห็นได้ชัดขึ้นหลังการเลือกประธานคนใหม่ พร้อมยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ใช้เวทีกรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรผลักดันจุดยืนคัดค้าน MOU 2543 และ 2544 อย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างที่สุด
Live อ.ปานเทพ แฉ MOU43 เถื่อน และแนวทางหลังไชยชนกทิ้ง กมธ. ณ บ้านพระอาทิตย์
Live อ.ปานเทพ แฉ MOU43 เถื่อน และแนวทางหลังไชยชนกทิ้ง กมธ.โพสต์โดย News1 live เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2025
ณ บ้านพระอาทิตย์