“ปานเทพ” นั่ง กมธ. MOU แทน “ไชยชนก” ย้ำทำงานอิสระ ไม่ใช่ตัวแทนภูมิใจไทย เดินหน้าผลักดันยกเลิก MOU 2543–2544 ต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ชี้แจงหลังถูกเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา MOU ไทย–กัมพูชา แทน “ไชยชนก ชิดชอบ” ที่ลาออก ยืนยันเข้าทำหน้าที่ในนามส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ย้ำจุดยืนเดิมคัดค้านและผลักดันให้ยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับ

วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ที่บ้านพระอาทิตย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน แถลงชี้แจงภายหลังมีรายชื่อถูกเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 และ 2544 ระหว่างไทย–กัมพูชา แทนนายไชยชนก ชิดชอบ ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ

นายปานเทพ กล่าวว่า การมีชื่อเข้ามาในคณะกรรมาธิการครั้งนี้ เป็นการเสนอโดยนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเคยเชิญให้เข้ามาทำหน้าที่ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้น ด้วยเห็นว่าตนมีข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา โดยเฉพาะในฐานะผู้คัดค้านบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ร้องขอให้เสนอชื่อเข้ามาเอง และไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ

นายปานเทพ ระบุว่า การตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้มีต้นทางจากญัตติของนายสฤษฎ์พงษ์ ที่เสนอให้มีการยกเลิก MOU 2543 และ 2544 โดยพรรคภูมิใจไทยเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของตนตามโควตาพรรคในรัฐบาลชุดก่อน แต่เนื่องจากจำนวน ส.ส.มีน้อย จึงเป็นเสียงส่วนน้อยในคณะกรรมาธิการ ขณะที่พรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลเดิมมีสิทธิ์เสนอชื่อเพิ่มเติม ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่มีแนวโน้มสนับสนุนการคงไว้ซึ่ง MOU ทั้งสองฉบับ

“ผมไม่ได้เข้ามาในนามของพรรคภูมิใจไทย แต่เข้ามาในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีจุดยืนชัดเจนในการคัดค้าน MOU 2543 และ 2544 และจะเดินหน้าผลักดันให้มีการยกเลิกต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด” นายปานเทพ กล่าวย้ำ

ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยังกล่าวถึงบรรยากาศภายในคณะกรรมาธิการว่า นายไชยชนก ชิดชอบ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ แต่เมื่อเจ้าตัวไม่อยู่ การประชุมบางครั้งมีแนวทางเปลี่ยนไป พร้อมเผยว่า นายไชยชนกได้รับเลือกเป็นประธานจากเสียงสนับสนุนเพียง 6 เสียง จากสมาชิกกว่า 30 คน เนื่องจากคู่แข่งในการเสนอชื่อตำแหน่งประธานถอนตัว

นายปานเทพ กล่าวอีกว่า เท่าที่ทราบ สาเหตุหลักของการลาออกของนายไชยชนก มาจากภาระงานในตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต่อเนื่อง โดยขาดประชุมไปอย่างน้อย 4 ครั้งจากทั้งหมดราว 7 ครั้ง จึงเชื่อว่าเป็นการลาออกด้วยเหตุผลด้านเวลาและภาระงานจริง

อย่างไรก็ตาม นายปานเทพมองว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ อาจสะท้อนทิศทางใหม่ในการพิจารณาเรื่อง MOU ซึ่งจะเห็นได้ชัดขึ้นหลังการเลือกประธานคนใหม่ พร้อมยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ใช้เวทีกรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรผลักดันจุดยืนคัดค้าน MOU 2543 และ 2544 อย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างที่สุด

Live อ.ปานเทพ แฉ MOU43 เถื่อน และแนวทางหลังไชยชนกทิ้ง กมธ. ณ บ้านพระอาทิตย์

Live อ.ปานเทพ แฉ MOU43 เถื่อน และแนวทางหลังไชยชนกทิ้ง กมธ.

ณ บ้านพระอาทิตย์

โพสต์โดย News1 live เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2025
























