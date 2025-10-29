“บิ๊กต่าย” น้อมรับคำวิจารณ์ “โจ๊ก” ปมปราบปรามสแกมเมอร์ หากมีข้อมูลขอให้นำมามอบ

ผบ.ตร. เผยขอน้อมรับคำวิจารณ์ อดีต รอง ผบ.ตร. กรณีปราบปรามปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ หากมีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องขอให้นำมามอบ
วันนี้ (29 ต.ค.) ที่กิงบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. วิจารณ์เกี่ยวกับการปราบปรามปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ ว่า ขอน้อมรับคำวิจารณ์ และขอขอบคุณเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง แต่ยืนยันว่า ตำรวจทั่วประเทศรู้ว่าตัวเองทำงานเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ สภ.ในพื้นที่ชายแดน และไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครเห็นว่าทำงานเป็นอย่างไร
ส่วนข้อมูลที่อดีต รอง ผบ.ตร.ออกมาเปิดเผย ไม่ว่า จะเป็นนักการเมือง หรือข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ ก็ขอให้นำมามอบให้กับตำรวจ โดยพร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ยอมรับว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เป็นคนเก่ง แต่หากนำข้อมูลมาให้ก็จะถือว่าเป็นพลเมืองดี และหากเป็นข้อมูลจริง ก็จะดำเนินการลงโทษทันที โดยยกตัวอย่างล่าสุดที่มีคำสั่งให้รองผู้กำกับสอบสวน สน.ดอนเมือง ออกจากราชการ ตัวเองเชื่อมั่นในการสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สำหรับการแก้ปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ ที่ผ่านมาทุกกองบัญชาการทำงานกันอย่างหนักมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายพื้นที่ ไม่ใช่แค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เป็นความ