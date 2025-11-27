รพ.สงขลานครินทร์ ยอมรับมีร่างผู้เสียชีวิตส่งเข้ามาจำนวนมาก เดินหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนสตช. พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เผยผ่านเฟซบุ๊ก ขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยทุกเคสต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
วันนี้ (27 พ.ย.) เมื่อเวลา 16.40 น. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกส่งเข้ามายังโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดไว้ เพื่อความถูกต้องและให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบที่สุด