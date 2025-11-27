เคทีซีเปิดช่องทางบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านบัตรเครดิต-คะแนนสะสม

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) ชวนสมาชิกบัตรฯ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยสามารถเลือกชำระเงินบริจาคด้วยบัตรเครดิตเคทีซีที่มูลนิธิฯ หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนนแทนเงินบริจาค 100 บาท ผ่านแอป KTC Mobile เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดหาอาหาร ยารักษาโรค อุปกรณ์ ยังชีพ และการฟื้นฟูพื้นที่ไปยังชุมชนที่กำลังเผชิญสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมูลนิธิรักษ์ไทย สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่าได้ในปีภาษีปัจจุบัน (ปี 2568) ทั้งนี้ผู้บริจาคต้องทำรายการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ส่วนยอดบริจาคที่ทำรายการ หลังวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จะถูกนำไปรวมเป็นยอดลดหย่อนภาษีในปีภาษีถัดไปอัตโนมัติ