'ดีอี' มอบ BDI รวมข้อมูลช่วยน้ำท่วมใต้ ลดซ้ำซ้อน-ช่วยเร็วขึ้น

'ไชยชนก' มอบ BDI รวมข้อมูลแจ้งเหตุ-ขอความช่วยเหลืออุทกภัยใต้ ลดซ้ำซ้อน พร้อม Dashboard เรียลไทม์ และ Social listening ให้หน่วยงานประเมินสถานการณ์แม่นขึ้น อีกทั้ง ประสาน กสทช.-โอเปอเรเตอร์เร่งฟื้นสัญญาณให้กลับมาใช้ได้ 80%
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือศูนย์ประมวลผลข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อติดตามการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลแจ้งเหตุ-ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำแอปพลิเคชันรับแจ้งเหตุ-ขอความช่วยเหลือในเหตุอุทกภัยภาคใต้ เข้าร่วม
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปพลิเคชัน ที่มีหลากหลายช่องทางในพื้นที่ เช่น rescue.sync.co.th, jitasa.care, ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย (hatyai.commsk) และ traffyfondue เป็นต้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการแจ้งเหตุ-ขอความช่วยเหลือ และจัดทำชุดข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ส่งต่อให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกัน BDI ได้จัดทำ Dashboard แบบ Real Time โดยแสดงข้อมูลขอความช่วยเหลือ อัพเดตสถานะการช่วยเหลือ เช่น เคสที่กำลังดำเนินการ เคสที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว หรือเคสที่ยกเลิกการช่วยเหลือ โดยระบุ ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ และความต้องการ ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายจะสามารถเป็นภาพสถานการณ์เดียวกัน เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร และการลงพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำระบบ Social listening เพื่อติดตามสถานการณ์ และการขอช่วยเหลือของประชาชนในอีกช่องทางหนึ่ง
"มอบหมายให้ BDI จัดทำระบบข้อมูลส่วนกลางของการแจ้งเหตุและการขอความช่วยเหลือ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่มีความคล่องตัวในการทำงาน และเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ ได้ประสานงาน กสทช. และขอความร่วมมือจากโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการเครือข่าย ดำเนินการเปิดการแชร์เสาสัญญาณ เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสัญญาณสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ใน 80% ของพื้นที่" นายไชยชนก กล่าว