Deli แบรนด์เครื่องเขียนชั้นนำระดับโลก รุกตลาดภูมิภาค เปิดตัว Shop in Shop แห่งแรกในเชียงใหม่ ณ สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ พร้อมกิจกรรมพิเศษ“Seven Wonder Station – Deli” เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคในภาคเหนือ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง Deli แบรนด์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานระดับโลก จับมือ สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ (ในเครือ Asia Books) เปิดตัว “Seven Wonder Station – Deli” Shop-in-Shop แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมชูคอนเซ็ปต์ “พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ” ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ความทันสมัย และกลิ่นอายความเป็นเชียงใหม่ได้อย่างลงตัว มุ่งขยายประสบการณ์การเลือกซื้อเครื่องเขียนให้ใกล้ชิดผู้บริโภค ผ่านพื้นที่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ และรวบรวมสินค้าไอคอนิกไว้ครบในจุดเดียว
งานเปิดตัวจัดขึ้นในบรรยากาศเป็นกันเองแบบ Mini Press Conference บริเวณโถงทางเข้าของสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี คุณทัศน์พล เสริมศรี – Marketing Section Manager บริษัท เดลิ ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณอรพินท์ ตรีอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการ Asia Books/สุริวงศ์บุ๊ค ร่วมพูดคุยถึงแนวคิดเบื้องหลังโปรเจกต์นี้ และทิศทางการเติบโตของ Deli ในภาคเหนือ
คุณทัศน์พล เสริมศรีหรือคุณบอส Marketing Manager ของบริษัท เดลิ ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่าวถึงการเปิดตัว Shop in Shop ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ว่า “เชียงใหม่ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เราอยากให้ Deli เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในทุกวันของพวกเขา”
การร่วมมือกับสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ซึ่งเป็นร้านหนังสือและเครื่องเขียนที่อยู่คู่เชียงใหม่มาหลายสิบปี เป็นกลยุทธ์สำคัญของ Deli ในการ “ลงพื้นที่จริง” เชื่อมโยงแบรนด์ระดับโลกกับชุมชนในแบบที่ใกล้ชิดและลงตัว “สุริวงศ์ฯ เป็นมากกว่าร้านหนังสือ เป็นเหมือนเพื่อนสนิทของคนเชียงใหม่ การได้มาเปิด Shop in Shop ที่นี่จึงเหมือนการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
Shop-in-Shop ที่ไม่ใช่แค่ ‘ร้านขายของ’
Seven Wonder Station – Deli - Shop-in-Shop ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่ขายสินค้า แต่คือ “พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ” ที่ทุกคนสามารถมาลอง มาสัมผัส และมาเจอไอเดียใหม่ ๆ ได้จริง ภายในโซนมีสินค้าให้เลือกครบทั้ง:
• School & Writing Supplies สำหรับนักเรียน นักศึกษา คุณครู ผู้ปกครอง
• Desktop & Office Automation สำหรับคนทำงานยุคใหม่
• และสินค้าลิขสิทธิ์ IP สุดน่ารัก เช่น ButterBear, Shin Chan, Obakenu ที่ตอบโจทย์สายไลฟ์สไตล์
คุณทัศน์พล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า Deli วางแผนขยาย Shop-in-Shop เพิ่มในจังหวัดสำคัญของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ พร้อมเดินหน้าสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และประสบการณ์ Omni-channel เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ทั้งหน้าร้านและออนไลน์
“เป้าหมายของเราคือการเป็นแบรนด์ที่ ‘อยู่ในทุกจังหวะชีวิต’ ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย deli จะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาเสมอ ”
เชิญร่วมสัมผัสแรงบันดาลใจใหม่ไปกับ Deli
Deli ขอเชิญทุกคนมาเยี่ยมชมและเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ “Seven Wonder Station – Deli Shop in Shop” ณ สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ เชียงใหม่ สินค้าไลฟ์สไตล์สุดสร้างสรรค์ ค้นหาไอเดียใหม่ ๆ และสัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานความทันสมัยกับความเป็นเชียงใหม่ได้อย่างลงตัว
สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์เชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 053−281−052
เวลาทำการ: จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10:00-19:00 น.