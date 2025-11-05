MRDIYTปิดเทรดวันแรกเท่าทุน

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ปิดเทรดวันแรกที่ 8.60 บาท เท่ากับราคาจองซื้อIPO ผู้บริหารเดินหน้าขยายวาขาและสร้างคลังสินค้ารองรับสาขาใหม่ที่เพื่มขึ้นตามแผน
หุ้น MRDIYT หรือ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก พบว่าเปิดตลาดด้วยราคาที่ 7.05 บาท ลดลง 18% ต่ำกว่าราคาจองซื้อ IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 8.60 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่8.60 บาท เท่ากับราคาจองIPO มูลค่าซื้อขาย 4,698.30 ล้านบาท ระหว่างวันราคาปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 8.70 บาท ต่ำสุดที่ 7 บาท
นายแอนดี้ ชิน กวานกุ้ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MRDIYT กล่าวว่า ในฐานะวันแรกของการเข้าซื้อขายอย่างเป็นทางการในตลาดหุ้นไทย ถือเป็นการเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะขับเคลื่อนไปด้วยการเติบโต นวัตกรรม และความรับผิดชอบ และยึดมั่นในพันธกิจในการสร้างธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
โดยบริษัทเดินหน้าขยายสาขาในไทย 3 ปีให้ได้ปีละ 200 แห่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแตะ 1,500 สาขาภายในปึ 70
นอกจากนึ้ยังเตรียมก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 160 ไร่ คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปึ 71 ก่อนเปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 73 โดยคลังสินค้าแห่งใหม่นี้จะมีศักยภาพรองรับการขยายสาขาตามแผนในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทพร้อมนำเสนอสินค้า 16,000 รายการ ครอบคลุม 6 กลุ่มหลัก ทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ,ของเล่น และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าคุณภาพในราคาคุ้มค่าและเข้าถึงง่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ‘MRDIYT’ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต (Early Stage of Growth) จากทิศทางอุตสาหกรรมค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 5.4 จากมูลค่าตลาด 182.6 พันล้านบาท ในปี 2567 เป็น 237.8 พันล้านบาท ในปี 2572
โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากกระบวนการขยายตัวของเมือง (Urbanisation) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลุ่มสินค้าของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประกอบด้วยสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ภายในบ้าน ทำให้บริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ดีภายใต้สภาวะเศรษฐกิจทุกรูปแบบ
นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนจำหน่ายหุ้น กล่าวว่า MRDIYT เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2567 มีส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในประเทศไทยประมาณร้อยละ 9 ซึ่งยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้ยังถือเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยในปี 2568 มีอัตราการรับรู้ตราสินค้าเป็นลำดับแรก (Top of Mind) อยู่ที่ร้อยละ 37.0 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าปรับปรุงและตกแต่งบ้านในประเทศไทย
และภายใต้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในระยะยาว จะเป็นกลไกที่สำคัญขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้หุ้น MRDIYT เป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว