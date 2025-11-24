"คาเฟ่ แคนทารี" ฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยเมนูอบอุ่นใจ ตลอด พ.ย.-ธ.ค. นี้ พร้อมโปรโมชันพิเศษวันพ่อ

คาเฟ่ แคนทารี ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับหลากหลายเมนูพิเศษอร่อยอบอุ่นใจตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 และร่วมฉลองวันพ่อ 5 ธันวาคม 2568 กับโปรโมชัน “ซื้อเครื่องดื่ม1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว”
เมนูพิเศษอร่อยอบอุ่นใจตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 ได้แก่ “Bolognese in Pizza Bowl” ราคาเริ่มต้นที่ 185 บาท สุทธิ พาสต้าโบโลเนสบนพิซซ่าหนานุ่มโฮมเมด สไตล์อิตาเลี่ยน ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขา อยุธยา, ปราจีนบุรี, ศรีราชา, เกาะยาวน้อย, ภูเก็ต, ระยอง และระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
“Rudolph’s Marshmallow Hot Chocolate” ราคา 120 บาท สุทธิ เครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนแสนอร่อยมาในธีมแก้วกวางเรนเดียร์รูดอล์ฟจมูกแดงสุดน่ารัก พร้อมเครื่องดื่มแบบเย็น เข้าธีมคริสต์มาสอีก 2 เมนู ที่พลาดไม่ได้ทั้ง “Iced Hazelnut Dark Choc Latte” ราคา 135 บาท สุทธิ ดาร์กช็อกโกแลต เฮเซลนัท ลาเต้ รสเข้มข้นกลิ่นหอมหวาน และ “Iced White Choc Mint Mocca” ราคา 135 บาท สุทธิ ไวท์ช็อกโกแลต มิ้นต์ มอคค่าอร่อยเข้มเย็นชื่นใจ ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขา เชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) อยุธยา และ คาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
“Pavlova Mixed Berry” ราคาเริ่มต้นที่ 230 บาท สุทธิ พัฟโลวา มิกซ์เบอร์รี เมอแรงค์กรอบนอกนุ่มใน พร้อมครีมรสละมุนหอมหวาน เสิร์ฟพร้อมผลไม้มิกซ์เบอร์รี เมนูสดใสต้อนรับปีใหม่รสหวานซ่อนเปรี้ยวเข้ากันอย่างลงตัว ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขา อยุธยา เชียงใหม่ โคราช ปราจีนบุรี ศรีราชา เกาะยาวน้อย ภูเก็ต ระยอง และระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
พิเศษ "คาเฟ่ แคนทารี" ร่วมฉลองวันพ่อ 5 ธันวาคม 2568 “ซื้อเครื่องดื่ม1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว”
5 ธันวาคม 2568 คาเฟ่ แคนทารีทุกสาขา จัดเต็มกับโปรโมชั่นสุดคุ้มแทนคำบอกรัก เอาใจคุณพ่อ และครอบครัว ด้วยเครื่องดื่มหลากหลายเมนูแสนอร่อยสไตล์คาเฟ่ แคนทารี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มกาแฟร้อนและเย็น เมล็ดกาแฟพรีเมียม ชอคโกแลต ชาเขียว หรือสมูทตี้นานารสชาติ ฯลฯ “ซื้อเครื่องดื่ม1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว” ทันที (ในราคาที่เท่ากันหรือน้อยกว่าแก้วแรกที่ซื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแบบกระป๋อง)
สาขาคาเฟ่แคนทารี: ปราจีนบุรี เชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ศรีราชา ระยอง ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) อยุธยา และคาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com
