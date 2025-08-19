ชมศิลปะ พร้อมจิบน้ำชายามบ่าย ฉลองความงดงามของผู้หญิง

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ร่วมกับ ออม เหวียน (Hom Nguyen) ศิลปินชื่อดังสัญชาติ ฝรั่งเศส-เวียดนาม ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงด้านผลงานศิลปะที่สื่อถึงความลึกซึ้งทางอารมณ์ ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักจากลายเส้นที่มีเอกลักษณ์และพริ้วไหวบนพื้นผิวที่ซับซ้อน ถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างทรงพลัง ด้วยเทคนิคการใช้ถ่าน หมึก สีออยล์ และพาสเทล โดยผลงานต่างๆได้ถูกจัดแสดงทั้งในสถาบันงานแสดงศิลปะ และพิพิธภัณฑ์มาแล้วทั่วโลก
ล่าสุด ศิลปินได้นำภาพวาดคอลเลคชั่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Devine Feminine” ที่ชวนผู้ชมให้ดำดิ่งสู่โลกอันลุ่มลึกและงดงามของความเป็นหญิง ผสานพาเลทสีสดเข้ากับพื้นผิวที่ซ้อนทับเป็นเลเยอร์อย่างประณีต สะท้อนอารมณ์ ความละเอียดอ่อน และมิติที่หลากหลายซึ่งหล่อหลอมความเป็นหญิงขึ้นมาได้อย่างงดงามและร่วมสมัย พร้อมกันนี้ ยังได้นำผลงานชุดใหม่ “MĀEYE” (อ่านว่า แม่อาย) ซึ่งเป็นการผสมคำระหว่าง “แม่” และ “ตา” โดยศิลปินเชื่อว่า ดวงตาไม่ใช่เพียงองค์ประกอบบนใบหน้าอีกต่อไป แต่คือ “กระจกของจิตวิญญาณ” ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างแม่และลูก ที่เผยผ่านแววตาอันเปี่ยมด้วยความไว้วางใจ ความเอาใจใส่ ความอ่อนโยน และความรักอันลึกซึ้งจากภายในแบบไร้เงื่อนไขมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย
และเพื่อเติมเต็มความสุนทรีย์ของงานนิทรรศการในครั้งนี้ เชฟเอ๋-อนุพงษ์ นวลฉวี หัวหน้าพ่อครัวเพสทรี (Cluster Executive Pastry Chef) ของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จึงรังสรรค์ “Divine Feminine Afternoon Tea Set” อาฟเตอร์นูนที ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทคนิคการแต้มสี สะบัดแปรง และลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน มาครีเอทเป็นเมนูคาวหวาน 10 อย่างที่มีสีสันสดใสและ น่ารับประทาน พร้อมเสิร์ฟบนจานสีเข้ากับธีม โดยเมนูของคาว เชฟเน้นวัตถุดิบและเครื่องปรุงเพื่อเติมสีสันให้กับแต่ละเมนู เช่น Black Toast ใส้ไก่เทอรีนและ Black Onion ในโทนสีเข้ม, Corn Tart Mascarpone ทาร์ตข้าวโพดชีสมาสคาร์โปเน สไตล์อิตาเลียน โทนสีเหลือง, Shrimp Paper มูสกุ้งในซอสเกาหลี สีจัดจ้าน ฯลฯ
สำหรับเมนูของหวาน เชฟเลือกใช้พาเลตต์สีของศิลปินมานำเสนอเมนูขนมแต่ละชิ้นได้อย่างน่าสนใจ อาทิ Dubai Chocolate Tartlet, Colour Splash Jaconde โจคอนด์ เค้กเนื้อนุ่มเพ้นท์สีสดใสรสคาราเมลกล้วย ท็อปด้านบนด้านวิปมะพร้าว, Raspberry & Hazelnut Layered เลเยอร์เค้กสอดไส้ราสเบอร์รี่และสตรอเบอรี่ ขนาบด้วยไวท์ชอคโกแลตสะบัดสี, Edible Art Frame เมนูไฮไลท์ที่จำลองภาพวาดของศิลปินลงบน Rice paper เคลือบช็อคโกแลตและแมคคาเดเมีย กลายเป็นผลงานศิลปะที่รับประทานได้ ฯลฯ
รวมถึงสโคนรสบลูเบอร์รี่ และสโคนวานิลา ขนมอบคู่ชายามบ่าย เสิร์ฟพร้อมแยมโฮมเมด และ clotted cream จิบกับ Mariage Frères (มาคิยาจ แฟรส์) โอตกูตูร์แห่งชา ในราคา 1,950++บาท (สำหรับ 2 ท่าน)
ชวนคุณมาจิบน้ำชายามบ่ายกับ “Divine Feminine Afternoon Tea Set” พร้อมชมนิทรรศการศิลปะโดยศิลปินชื่อดัง ออม เหวียน (Hom Nguyen) ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 กย. 68 เวลา 14:00 - 18:00 น. ณ เดอะล็อบบี้ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2431-9499