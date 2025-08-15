xs
xsm
sm
md
lg

สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามรื้อแผนจัดการขยะร่วมกลุ่ม หลังหยุดชะงักจากโควิด-19 เดินหน้าพัฒนา “สถานีพักขยะแบบปิด” พื้นที่หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ ทุน 20 ล้าน ใช้ระบบขนถ่ายทันทีไม่กองพัก ลดผลกระทบชุมชน พร้อมต่อยอดขอคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้

วันนี้(15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งให้ทุกจังหวัดทบทวนพื้นที่จัดการขยะ และนำเข้าสู่การจัดการแบบรวมกลุ่มหรือ “Clusters” โดยมีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 30 แห่งเข้าร่วม

นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดเคยมีแผนจัดการขยะในรูปแบบ Clusters ตั้งแต่ปี 2561 ใช้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับ อปท. 34 แห่ง รวม 35 หน่วยงาน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่ต้องหยุดชะงักในปี 2563 เพราะการระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในหลายพื้นที่

ข้อมูลปี 2567 ระบุว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัด “ไซส์ S” มีขยะไม่เกิน 300 ตัน/วัน ปัจจุบันมีเพียงสถานีพักขยะถูกสุขาภิบาลแห่งเดียว อยู่ในพื้นที่เอกชน ต.คลองโคน อ.เมืองฯ รับขยะราว 100 ตัน/วัน และขนออกไปกำจัดนอกพื้นที่ภายใน 24 ชม. ขณะที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเดิมที่หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ พื้นที่ 41 ไร่ ถูกปิดถาวรตั้งแต่ปี 2547 หลังชุมชนคัดค้าน

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เผยว่า ปัจจุบันใช้งบจัดการขยะกว่า 13 ล้านบาท/ปี จึงมีแผนพัฒนาพื้นที่เดิมในหมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ ให้เป็น “สถานีพักขยะแบบปิดภายใน 24 ชั่วโมง” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เพียง 5-6 ไร่ งบประมาณราว 20 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง ดร.ปรียาภัทร์ เมืองทอง เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ออกแบบและวางระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

ดร.ปรียาภัทร์ อธิบายว่า ระบบนี้ใช้การขนถ่ายขยะลงรถบรรทุกดั๊มพ์ปิดผนึกทันที ไม่กองพักบนพื้น และไม่เกิน 24 ชั่วโมงก็ถูกส่งไปกำจัด เช่น แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดกลิ่นและน้ำชะขยะซึมลงดิน พร้อมสร้างพื้นที่จอดรถถูกสุขลักษณะ มีพื้นกันซึม รางระบายน้ำเสีย หลังคาคลุม และควบคุมการเดินรถไม่ให้รบกวนชุมชน เช่น ห้ามวิ่งช่วงเร่งด่วน ทำความสะอาดรถทุกครั้ง และมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

อีกเป้าหมายคือการเข้าร่วมโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เพื่อขอรับ “คาร์บอนเครดิต” จำหน่ายให้ผู้ต้องการชดเชยคาร์บอน ซึ่งบางจังหวัดทำรายได้หลักล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นชาวบ้านหมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ ก่อนเริ่มดำเนินการ และเตรียมทำบันทึกข้อตกลงใหม่ในการรวมกลุ่ม Clusters ระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับ อปท. 34 แห่ง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ก่อนเสนอเข้าสู่คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป










สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น