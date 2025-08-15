สมุทรสงครามฟื้นแผนจัดการขยะ “Clusters” ผุดสถานีพักขยะแบบปิด 24 ชม. ลดกลิ่น–ลดน้ำเสีย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามรื้อแผนจัดการขยะร่วมกลุ่ม หลังหยุดชะงักจากโควิด-19 เดินหน้าพัฒนา “สถานีพักขยะแบบปิด” พื้นที่หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ ทุน 20 ล้าน ใช้ระบบขนถ่ายทันทีไม่กองพัก ลดผลกระทบชุมชน พร้อมต่อยอดขอคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้
วันนี้(15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งให้ทุกจังหวัดทบทวนพื้นที่จัดการขยะ และนำเข้าสู่การจัดการแบบรวมกลุ่มหรือ “Clusters” โดยมีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 30 แห่งเข้าร่วม
นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดเคยมีแผนจัดการขยะในรูปแบบ Clusters ตั้งแต่ปี 2561 ใช้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับ อปท. 34 แห่ง รวม 35 หน่วยงาน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่ต้องหยุดชะงักในปี 2563 เพราะการระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในหลายพื้นที่
ข้อมูลปี 2567 ระบุว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัด “ไซส์ S” มีขยะไม่เกิน 300 ตัน/วัน ปัจจุบันมีเพียงสถานีพักขยะถูกสุขาภิบาลแห่งเดียว อยู่ในพื้นที่เอกชน ต.คลองโคน อ.เมืองฯ รับขยะราว 100 ตัน/วัน และขนออกไปกำจัดนอกพื้นที่ภายใน 24 ชม. ขณะที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเดิมที่หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ พื้นที่ 41 ไร่ ถูกปิดถาวรตั้งแต่ปี 2547 หลังชุมชนคัดค้าน
นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เผยว่า ปัจจุบันใช้งบจัดการขยะกว่า 13 ล้านบาท/ปี จึงมีแผนพัฒนาพื้นที่เดิมในหมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ ให้เป็น “สถานีพักขยะแบบปิดภายใน 24 ชั่วโมง” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เพียง 5-6 ไร่ งบประมาณราว 20 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง ดร.ปรียาภัทร์ เมืองทอง เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ออกแบบและวางระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
ดร.ปรียาภัทร์ อธิบายว่า ระบบนี้ใช้การขนถ่ายขยะลงรถบรรทุกดั๊มพ์ปิดผนึกทันที ไม่กองพักบนพื้น และไม่เกิน 24 ชั่วโมงก็ถูกส่งไปกำจัด เช่น แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดกลิ่นและน้ำชะขยะซึมลงดิน พร้อมสร้างพื้นที่จอดรถถูกสุขลักษณะ มีพื้นกันซึม รางระบายน้ำเสีย หลังคาคลุม และควบคุมการเดินรถไม่ให้รบกวนชุมชน เช่น ห้ามวิ่งช่วงเร่งด่วน ทำความสะอาดรถทุกครั้ง และมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อีกเป้าหมายคือการเข้าร่วมโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เพื่อขอรับ “คาร์บอนเครดิต” จำหน่ายให้ผู้ต้องการชดเชยคาร์บอน ซึ่งบางจังหวัดทำรายได้หลักล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นชาวบ้านหมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ ก่อนเริ่มดำเนินการ และเตรียมทำบันทึกข้อตกลงใหม่ในการรวมกลุ่ม Clusters ระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับ อปท. 34 แห่ง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ก่อนเสนอเข้าสู่คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป