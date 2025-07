ลิ้มลองช็อกโกแลตและขนมหวาน รังสรรค์โดยเชฟ ลอว์เรนซ์ โบโบ

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มลองช็อกโกแลตและขนมหวานรังสรรค์เป็นพิเศษ โดยเชฟขนมหวานชื่อดังระดับโลก เชฟ ลอว์เรนซ์ โบโบ (Chef Lawrence Bobo) ให้บริการที่บัลโคนี่ เลาจน์ (Balcony Lounge) และร้าน บัตเตอร์ (butter)

เชฟ ลอว์เรนซ์ ชาวมาเลเซีย ได้รับการยกย่องในวงการขนมว่าเป็นสุดยอดเชฟขนมหวานที่มีประสบการณ์มากมายจากการทำงานในโรงแรมห้าดาวหลายแห่งทั่วเอเชียและได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันสอนทำอาหารชั้นนำระดับโลก โดยขนมของเชฟ ลอว์เรนซ์มีรสชาติที่โดดเด่นจากการใช้เทคนิคอันซับซ้อนร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชฟ ลอว์เรนซ์ จะนำขนมหวานสูตรเฉพาะของเขา มาให้บริการถึงกรุงเทพฯ

ชุดน้ำชายามบ่ายช็อกโกแลต เป็นชุดน้ำชายามบ่ายที่นอกจากจะมีของคาวชิ้นพอดีคำแล้วยังมีขนมหวานหลายชนิดออกแบบเป็นพิเศษจากช็อกโกแลตเพื่อให้บริการที่ บัลโคนี่ เลาจน์ (Balcony Lounge) เริ่มจากของคาว ได้แก่ ขนมปังหน้าไข่นกกระทาและไข่ปลาคาเวียร์ (Devilled quail egg and Sturia caviar on smoked paprika melba toast) พาร์มาแฮมกับบรีชีส (Parma ham with brie) แซนด์วิชไก่อะโวคาโดครีมชีส (Grilled chicken with avocado and cream cheese) และทาร์ตมะเขือเทศ ซุกินี และชีสนมแพะ (Tomato, zucchini and goat cheese tart) และพายไข่ใส่ไส้กรอกโชริโซ หัวหอมและคอทเทจชีส (spicy chorizo, onion and cottage cheese quiche)

ส่วนขนมหวาน เชฟ ลอว์เรนซ์ ได้คัดสรรมาอย่างดีเพื่อยกระดับชุดน้ำชายามบ่ายชุดนี้ให้พิเศษกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ทุก ๆ คน โดยจุดเด่นของชุดน้ำชาบ่ายชุดพิเศษนี้ ได้แก่ ทาร์ตช็อกโกแลต (Chocolate Framboise Tart) เค้กเฮเซลนัทรอยัล (Hazelnut Royale) เค้กรูบี้ช็อกโกแลตแชมเปญ (Ruby Champagne Delight) และเค้กชาแบล็กเบอร์รี่ (Blackberry Tea Cake) ส่วนช็อกโกแลตบองบองสอดไส้เกลือคาราเมลนมสดและเอิร์ลเกรย์มะพร้าว (Salted Caramel au Lait and Earl Grey Coconut) สูตรเฉพาะของเชฟ ลอว์เรนซ์นั้นเป็นช็อกโกแลตบองบองที่มีรสชาติเข้มข้นหวานมันในคำเดียว ปิดท้ายชุดน้ำชายามบ่ายชุดนี้ด้วยสกอนรับประทานกับแยมสตอร์เบอร์รี่ แยมส้ม และคล็อตเตดครีม (Baked scones, served with homemade strawberry and orange preserves and clotted cream) เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานชุดน้ำชายามบ่าย

ชุดน้ำชายามบ่ายช็อกโกแลต รังสรรค์พิเศษโดยเชฟ ลอว์เรนซ์ พร้อมให้บริการที่บัลโคนี่ เลาจน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2568 ในราคาชุดละ 1,100++ บาท สำหรับ 1 ท่าน หรือ 1,990++ บาท สำหรับ 2 ท่าน

นอกจากชุดน้ำชายามบ่ายแล้วยังมีขนมหวานจากช็อกโกแลตรังสรรค์พิเศษโดยเชฟ ลอว์เรนซ์ จำหน่ายที่ ร้านบัตเตอร์ ร้านขนมของโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านหรือซื้อเป็นของฝากแก่คนที่รัก ได้แก่ ช็อกโกแลตพราลีน ขนมที่ทำจากช็อกโกแลตคาลเลโบต์ (Callebaut) รสชาติโดดเด่นด้วยไส้กาแฟเวียดนาม ไส้คาราเมลผสมเหล้าเฮนเนสซี่ รูบี้ช็อกโกแลตยูซุสตรอเบอร์รี่ ช็อกโกแลตชีสเค้ก รูบี้ช็อกโกแลตแทรเวลเค้ก ซึ่งเป็นเค้กที่ทำจากเมล็ดป๊อบปี้ สอดไส้ด้วยแยมสตรอเบอร์รี่ เคลือบด้วยช็อกโกแลต และที่ขาดไม่ได้คือเค้กแบล็คฟอร์เรสสูตรเฉพาะของเชฟ ลอว์เรนซ์ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากจากรสชาติช็อกโกแลตเข้มข้น เชอร์รี่คอมโพต และครีมวานิลลาที่อร่อยและมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ขนมหวานจากช็อกโกแลตรังสรรค์พิเศษโดยเชฟ ลอว์เรนซ์มีให้บริการที่ร้านบัตเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แทรเวลเค้กราคาสุทธิเริ่มต้นชิ้นละ 240 บาท

เชิญชวนทุกท่านมาลิ้มลองขนมหวานผลงานรังสรรค์พิเศษโดยเชฟ ลอว์เรนซ์ โบโบ ที่ไม่เพียงอร่อยแต่ยังงดงามดังงานศิลปะและมีให้บริการเฉพาะช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ที่ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok

ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเว้นขนมหวานจากช็อกโกแลตรังสรรค์พิเศษให้บริการที่ร้าน บัตเตอร์ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว)