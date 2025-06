คาแรคเตอร์ปานดาว ต่อยอดเป็นคอลเลคชั่นพาสทรีสุดคิ้วท์

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ร่วมกับ ตั้ม ณฐกร อุลิตร ศิลปินและนักวาดการ์ตูนที่มีผู้ติดตามมากถึง 1.7 ล้านคนทั่วโลก ร่วมสร้างสรรค์คอลเลคชั่นความอร่อยและความน่ารัก กับ Music to My Mouth: A symphony of Pan Dao ที่นำเสนอคาแรคเตอร์ปานดาวในมุมมองใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจจากท่วงทำนองแห่งความอบอุ่นของแสงดาว เนรมิตรให้กลายเป็น “ปานดาว ไทยากรณ์” ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สอดประสานท่วงทำนองดนตรี จากเครื่องดนตรี 3 ประเภท เพื่อมอบความรัก ความหวัง และความอบอุ่นในหัวใจให้กับผู้ฟัง

โดยเชฟเอ๋-อนุพงษ์ นวลฉวี หัวหน้าพ่อครัวเพสทรี (Cluster Executive Pastry Chef) ของโรงแรมฯ ได้ต่อยอดความน่ารักของการ์ตูนคาแรคเตอร์ให้กลายเป็นเมนูขนมพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ Choux Au Craquelin ขนมชูว์สไตล์ฝรั่งเศส ท็อปด้านบนด้วยมาการองลายน้องปานดาว มีให้เลือก 4 ลาย 4 รสชาติ คือ Blueberry Coconut, Passionfruit Mango, Matcha Yuzu และ Rose Lychee นอกจากนี้ ยังมี Pandao the Musician Croissant ครัวซองค์ chocolate melt ลายปานดาวบรรเลงเพลงสุดคิ้วท์ รวมถึงเครื่องดื่ม 2 เมนูชื่นใจให้เลือกได้แก่ Matcha Green Tea Latte และ Ice Chocolate ในราคาเริ่มต้น 150 บาท

นอกจากนี้ ศิลปินยังนำผลงานทั้งภาพวาดมาจัดแสดงให้ชม พร้อมดื่มด่ำกับขนมและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ สายสะสมห้ามพลาด พบกับ Art Toy ปานดาวไวทยากรณ์ คอลเลคชั่นล่าสุด และสินค้า Limited Edition ให้เลือกช็อปมากมายอาทิ เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, พวงกุญแจ, สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการศิลปะ เชคอินกับเมนูอร่อยและดีต่อใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กค.68 ตั้งแต่เวลา 11:00-18:00 น. ณ Long Bar ชั้น 11 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2431-9100