โอริโอ สร้างปรากฎการณ์ส่งท้ายปี 2568 OREO x BABYMONSTER เสิร์ฟความอร่อยคุกกี้ลิมิเต็ด เอดิชัน รสชาติใหม่ครีมมาร์ชเมลโล่

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โอรีโอ แบรนด์ขนมคุกกี้ชอคโกแลตสอดไส้ครีม อันดับหนึ่งของโลกที่ไม่เคยหยุดสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำความยูนีคของผลิตภัณฑ์ รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นอยู่เสมอ
ล่าสุด บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ ด้วยการนำแบรนด์คุกกี้โอรีโอคอลแลปกับศิลปินเกาหลี BABYMONSTER วงเกิร์ล
กรุ๊ปชื่อดังที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งปี และเป็นที่ชื่นชอบของ GenZ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คุกกี้สีแดงลิมิเต็ด เอดิชัน ครีมมาร์ชเมลโล่ รสชาติใหม่ ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคและแฟนคลับของเบบี้มอนสเตอร์อย่าง มอนสตี้ ทั้งในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายอนุรักษ์ อากาวัล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โอรีโอ ไม่เคยหยุดที่จะสร้างปรากฎการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค โอรีโอรับฟังเสียงผู้บริโภคมาโดยตลอด ถือเป็นหัวใจหลักของแนวคิด Consumer-Centric ที่ผ่านมาโอริโอคอลแลปกับแบรนด์ หรือศิลปินระดับโลกที่มีความโดดเด่น มีคาแรคเตอร์ชัดเจน และเพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Purpose “Stay Playful” ชีวิตสนุกได้ทุกวัน โดยเฉพาะดนตรี K-pop ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่ม GenZ และต้องการเชื่อมต่อกับทุกคนผ่านดนตรี ความสนุกสนาน นี่จึงเป็นการคอลแลปของ 2 ไอคอนระดับโลก OREO x BABYMONSTER”
ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดขนมขบเคี้ยวที่มีผู้เล่นจำนวนมาก โอรีโอ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ยืนหยัดในฐานะผู้นำตลาด
“โอรีโอ มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกเหนือจากกลุ่ม GenZ ที่เป็นเป้าหมายหลัก การออกแคมเปญใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าเดิมให้กว้างขึ้น พร้อมดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ด้วยรสชาติใหม่ครีมมาร์ชเมลโล น่าจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันโอรีโอเป็นแบรนด์คุกกี้เบอร์หนึ่งของไทย ที่ถือครองสัดส่วน 6% ด้วยผู้เล่นในตลาดที่มีจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ยังสร้างอัตราการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง แม้ภาวะเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว กำลังซื้อลดลง แต่ในสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยวกลับไม่ได้รับผลกระทบมากนัก” นายอนุรักษ์ อธิบาย
“โอรีโอ เป็นแบรนด์ที่มีอายุ 113 ปี นับจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทีม R&D ที่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แบรนด์ประสบความสำคัญ มีการทำวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการและเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกมิติ นอกจากนี้ นวัตกรรมในระดับ Global Scale ในการพัฒนาฟอร์แมทใหม่ รวมไปถึงรสชาติใหม่ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ” นายอนุรักษ์ ทิ้งท้าย
ก่อนหน้านี้ โอริโอ เคยออกแคมเปญร่วมกับศิลปินระดับโลกมาแล้ว อา ทิ แคมเปญ OREO x Lady Gaga ที่สร้างปรากฎการณ์มาแล้วในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปในปี 2565 และ OREO x BLACKPINK ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่น ทั้งนี้คาดว่า แคมเปญที่ทำร่วมกับ BABYMONSTER จะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับอย่างดี
ทั้งนี้ คุกกี้ลิมิเต็ด เอดิชั่นที่มีดีไซน์สุดพิเศษออกแบบโดยจากศิลปิน BABYMONSTER ซึ่งมีทั้งหมด 4 รสชาติ คือ วานิลลา ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี และคุกกี้สีแดงครีมรสมาร์ชเมลโล่ ซึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์ขนมหวานสุดฮอตของเกาหลี และแถมยังชูเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ BABYMONSTER ที่พลาดไม่ได้คือ โฟโต้การ์ด BABYMONSTER คอลเลคชั่นพิเศษ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์โอรีโอ ขนาดบรรจุ 9 แพค จะได้รับโฟโต้การ์ดซึ่งมีให้สะสมถึง 7 แบบ เพื่อยืนยันสถานะซูเปอร์แฟนตัวจริงของ BABYMONSTER นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม #TwistLickDance ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้โชว์สเตปแดนซ์บน TikTok เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมถึงกิจกรรมถ่ายเซลฟี่คู่คุกกี้ลาย OREO x BABYMONSTER เพื่อลุ้นไปทัวร์เกาหลีสไตล์แฟน K-POP