‘โอรีโอ’ เปิดตัวแคมเปญ ‘OREO x BABYMONSTER’ สร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่ #TwistLickDance

การคอลแลปครั้งสำคัญของ 2 ไอคอนระดับโลก OREO x BABYMONSTER เสิร์ฟความอร่อยและแคมเปญความสนุกสุดมันส์ พบกับคุกกี้ดีไซน์โดยศิลปิน BABYMONSTER เป็นครั้งแรก พร้อมรสชาติใหม่ครีมมาร์ชเมลโล่! และพลาดไม่ได้กับโฟโต้การ์ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีให้สะสมถึง 7 แบบ
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขนมระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการนำโอรีโอ (OREO) แบรนด์คุกกี้อันดับ 1 ขวัญใจคนทั่วโลกจับมือกับ BABYMONSTER ศิลปิน K-Pop ที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งปี เปิดตัวแคมเปญ “OREO x BABYMONSTER” อย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่คุกกี้สีแดงลิมิเต็ด เอดิชั่น ครีมมาร์ชเมลโล่ รสชาติใหม่แสนอร่อยที่จะทำให้ทุกคนต้องแดนซ์! พร้อมกิจกรรมความสนุกมากมาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
นางไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เรามุ่งมั่นในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับ Brand Purpose “Oreo Stay Playful” ชีวิตสนุกได้ทุกวัน โดยเฉพาะดนตรี K-POP เป็นสิ่งที่คนไทยนิวเจนชื่นชอบมากที่สุด และต้องการเชื่อมต่อกับทุกคนผ่านดนตรีและความสนุกสนาน จึงเกิดการคอลแลปครั้งใหญ่ของโอรีโอกับศิลปิน K-POP ระดับโลกอย่าง BABYMONSTER
โอรีโอรับฟังเสียงผู้บริโภคมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของแนวคิด Consumer-Centric เพราะไม่เพียงแค่สร้างสรรค์แคมเปญสนุกๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการบอกเล่าถึงความตั้งใจที่จะส่งต่อพลังของแบรนด์โอรีโอที่อยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกในแบบของตัวเอง ซึ่งในวันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เพราะเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกตลอด 2 เดือนจากนี้ และหวังว่าทุกคนจะชอบโอรีโอลิมิเต็ด เอดิชั่น ในครั้งนี้ และเตรียมสนุกกับแคมเปญ #TwistLickDance ไปด้วยกัน
OREO x BABYMONSTER เป็นแคมเปญระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนับเป็นการตอกย้ำผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ช่วงเวลาที่พิเศษ สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำให้แฟนๆ ทั่วโลกมาโดยตลอด และวันนี้ทุกคนจะมีประสบการณ์การทานโอรีโอ บิดชิมครีมจุ่มนม ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เตรียมพร้อมกับความสนุกเวอร์ชั่นใหม่ซึ่ง OREO x BABYMONSTER จะมาพร้อมกับจังหวะใหม่ สุดมันส์ #บิดชิมครีมแดนซ์เลย #TwistLickDance ด้วยเพลงที่โอรีโอสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมท่าเต้นต้นฉบับ BABYMONSTER จึงอยากขอเชิญชวนเหล่ามอนสตี้ (MONSTIEZ) ในประเทศไทยออกมาโชว์สเตปแดนซ์ค้นพบจังหวะสนุกๆ ของตนเอง
งานเปิดตัวแคมเปญ OREO x BABYMONSTER อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย และได้ต้อนรับขวัญใจ Gen Z อย่าง “คอปเปอร์ – เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ” แห่งวง BUS because of you i shine และ 5 หนุ่มวง “PERSES” จั๋ง – วิกร บูรณภิญโญ, เน – ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์, กฤติน – กฤติน สอสูงเนิน, ปาล์ม – พีรวิชญ์ พินธะ, และปลั๊กกี้ – ธรากร คำสิงห์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความอร่อยและโชว์สเตปเท้าไฟ พร้อมชวนแฟนคลับร่วมกิจกรรม #TwistLickDance กันอย่างคึกคัก ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
นางสาวอรวลัญช์ ลีเผ่าพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราเตรียมกิจกรรมแคมเปญ #TwistLickDance ไว้มากมาย นอกจากทางแฟนๆ จะได้ลิ้มลองคุกกี้ลิมิเต็ด เอดิชั่นที่มีดีไซน์สุดพิเศษออกแบบโดยศิลปิน BABYMONSTER ซึ่งมีทั้งหมด 4 รสชาติ คือ วานิลลา ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี และคุกกี้สีแดงครีมรสมาร์ชเมลโล่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์ขนมหวานสุดฮอตของเกาหลี แถมยังชูเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ BABYMONSTER ที่พลาดไม่ได้คือ โฟโต้การ์ด BABYMONSTER คอลเลคชั่นพิเศษ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์โอรีโอ ขนาดบรรจุ 9 แพค จะได้รับโฟโต้การ์ดซึ่งมีให้สะสมถึง 7 แบบ เพื่อยืนยันสถานะซูเปอร์แฟนตัวจริงของ BABYMONSTER นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม #TwistLickDance ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้โชว์สเตปแดนซ์บน TikTok เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมถึงกิจกรรมถ่ายเซลฟี่คู่คุกกี้ลาย OREO x BABYMONSTER เพื่อลุ้นไปทัวร์เกาหลีสไตล์แฟน K-POP อีกด้วย
OREO x BABYMONSTER วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียน http://www.oreobm.com เพื่อติดตามข่าวสารแคมเปญ OREO x BABYMONSTER และติดตามข่าวสารได้ทางโซเชียลมีเดีย Facebook: Oreo TH, Instagram: Oreo_Thailand, Tiktok: Oreo_Thailand และ Line official : @Oreothailand
