ระดับโลก! "ลิซ่า" โชว์ “New Woman” และ “Rockstar” บนเวทีใหญ่ VMAs

โดยในงานพรมแดง ลิซ่าได้บอกให้แฟนๆ คาดหวังว่าจะได้เห็น “สีแดงและเปลวไฟมากมาย” จากการแสดงของเธอ และเธอก็ทำได้ตามสัญญา เมื่อไม่นานหลังจากการแสดงจบลง แฟนๆ ในแพลตฟอร์ม X ก็ได้เริ่มแชร์คลิปจากการแสดงของเธออย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งชื่นชมการแสดงสุดอลังการนี้ลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง 4 สาขาในค่ำคืนนี้ โดยซิงเกิล “Rockstar” ของเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Best K-pop Song, Best Editing, Best Art Direction และ Best Choreographyนอกจากนี้ ลิซ่าที่ขึ้นปกนิตยสาร ELLE ฉบับเดือนกันยายน ยังได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างบุคลิกของเธอบนเวทีและตัวตนในชีวิตจริงผ่านวิดีโอสัมภาษณ์“ตอนร้องเพลงบนเวที ทุกอย่างต้องเป๊ะ” ลิซ่ากล่าว “มันเป็น Lisa เวอร์ชันการแสดง ฉันอยากให้พวกเขาสนุกและลุกขึ้นมาเต้นไปกับฉัน บางครั้งฉันก็ต้องพยายามทำให้พวกเขาลุกขึ้นมาเต้น!” เธอกล่าวพร้อมหัวเราะ “นอกเวที ฉันเป็นคนชิล ๆ อยู่บ้าน ดู Netflix กับแมวและหมาของฉัน เวลาที่แมวขึ้นมานอนบนตัวฉันแล้วมันส่งเสียงเพอร์ นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด”เธอยังได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกับเพื่อนสมาชิก Blackpink อย่างจีซู, เจนนี่ และโรเซ่ด้วยว่า “ตอนอยู่บนเวที [กับ Blackpink] ฉันจะแบ่งปันพลังงานกับเพื่อนๆ ถ้าเธอให้ 100 ฉันจะให้ 120 เราสามารถรู้สึกถึงกันและกันได้ และฉันชอบพลังงานนั้น”แม้ว่าสมาชิกแต่ละคนจะมีโปรเจกต์เดี่ยว แต่วง Blackpink ยังคงอยู่ด้วยกัน “แน่นอนว่าเรายังคงเดินหน้าต่อไป” ลิซ่ากล่าวกับ ELLE “เราภูมิใจใน Blackpink มาก และฉันรัก Blackpink มันไม่ใช่แค่เพราะแฟนๆ แต่เพื่อพวกเราด้วย” ลิซ่าเสริมเป็นภาษาเกาหลีว่า “ไม่มีข้อสงสัย นี่คือชีวิตของเรา”