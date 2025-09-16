xs
"Monster Hunter Stories 3" พร้อมโบยบินไปกับมอนคู่ใจ 13 มี.ค. 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Capcom ประกาศความพร้อม "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" การผจญภัยครั้งใหม่ในซีรีส์ Monster Hunter Stories เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 13 มีนาคม 2026


ใน "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยครั้งใหม่สุดระทึกในฐานะไรเดอร์ เลี้ยงดูและผูกมิตรกับมอนสเตอร์ พร้อมสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย ปริศนา และความมหัศจรรย์ สองศตวรรษหลังสงครามที่แบ่งแยกสองอาณาจักร ราทาลอสฝาแฝดได้ฟักตัวออกมาจากไข่ใบเดียวอย่างไม่คาดคิด จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดินแดนต้องห้ามและชะตากรรมอันบิดเบี้ยว


ไม่ว่าคุณจะเป็นไรเดอร์ผู้มากประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นการผจญภัยครั้งแรก Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection มอบการเดินทางอันน่าตื่นเต้นแห่งการค้นพบ การผจญภัย และการต่อสู้อันน่าตื่นเต้น:
• ยกระดับทีมของคุณ – สร้างและเลี้ยงดูมอนสเตอร์ให้เติบโต สร้างความผูกพันกับมอนสเตอร์ชื่อดังจากซีรีส์ Monster Hunter
• ต่อสู้ไปด้วยกัน – สัมผัสประสบการณ์ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสเชิงกลยุทธ์ที่เหล่าไรเดอร์และมอนสเตอร์จะต่อสู้เคียงข้างกัน
• โลกที่ยกระดับ – เพลิดเพลินกับกราฟิก 3 มิติที่ทำให้โลกในซีรีส์ Monster Hunter Stories มีชีวิตชีวา
• ร่วมเป็นสักขีพยานในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ – ดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าหลงใหลที่ครอบคลุมสองอาณาจักรและหลายชั่วอายุคน

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันที่ 13 มีนาคม 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.monsterhunter.com/stories3/en-asia/










