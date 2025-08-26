Capcom ยืนยัน "Resident Evil Requiem" เจอกันใน Thailand Game Show 2025

Capcom ยกทัพเกมดังเปิดให้ทดลองเล่นในงาน gamescom asia x Thailand Gameshow 2025 นำโดย "Resident Evil Requiem" ภาคใหม่ล่าสุดของเกมสยองขวัญที่ผู้เล่นทั่วโลกรอคอย เจอกันที่บูธ Capcom ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 16-19 ตุลาคมนี้
นับเป็นปีที่สามติดต่อกันของ Capcom ที่ได้เข้าร่วมงานเกมครั้งใหญ่ระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่ประสบความสาเร็จในการเข้าร่วมงาน gamescom asia 2023 และ 2024 ในประเทศสิงคโปร์ และในปี 2025 นี้ Capcom กลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ gamescom asia ที่ขยายขอบเขตออกไปภายใต้ความร่วมมือกับ Thailand Game Show เพื่อเน้นย้าถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ ทั่วภูมิภาคและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจาร่วมกัน
บูธของ Capcom จะให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสเกมด้วยมือของตัวเองไปกับเกมที่ตนรอคอยมากที่สุด ตั้งแต่เกมสยองขวัญเอาตัวรอดไปจนถึงการผจญภัยออกล่ามอนสเตอร์สุดยิ่งใหญ่ และการต่อสู้อันดุเดือดรวดเร็ว ได้แก่• Resident Evil™ Requiem
• Onimusha: Way of the Sword™
• PRAGMATA™
• Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection
• Monster Hunter Wilds™
• Street Fighter™ 6
ผู้เยี่ยมชมจะได้ทดลองเล่นเกมเหล่านี้กับมือ ร่วมกิจกรรมสำหรับคอมมูนิตี้ และยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่รอการเปิดเผยเมื่อใกล้ถึงวันงาน แฟน ๆ สามารถติดตามช่องทางโซเชียลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด อัปเดต และไฮไลต์พิเศษก่อนจะถึงงานใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้ ได้ที่
