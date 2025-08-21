"Onimusha: Way of the Sword" เผยกลไกการต่อสู้สุดเร้าใจใน Gamescom 2025

Capcom ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ "Onimusha: Way of the Sword" ในงาน Gamescom 2025 เจาะลึกเข้าไปในสถานที่ใหม่สุดหลอนในโลกแฟนตาซีอันมืดมิด เผยให้เห็นศัตรูสุดโหดและกลไกการต่อสู้อันเป็นหัวใจสำคัญของเกมแอคชั่นยุคใหม่
ลึกลงไปใต้เกียวโตคือห้องทดลองลับที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตลึกลับและชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อโดเคียว กำลังทำการสร้างเก็นมะตัวใหม่ ผลงานสร้างสรรค์อันบิดเบี้ยวของเธอประกอบด้วย:
• Greater Nue: สัตว์อสูรกายไคเมริคผู้ดุร้าย สามารถควบคุมพลังสายฟ้าได้
• Kogashira: มนุษย์ที่ถูกปรสิตเก็นมะบิดเบือนจนสร้างเมฆพิษแห่งความอาฆาตพยาบาท
• Chijiko: มวลใบหน้ามนุษย์ที่พันกันยุ่งเหยิงอย่างน่าสยดสยอง พร้อมหนวดอันยืดยาว
เพื่อสร้างเส้นทางผ่านความชั่วร้ายเหล่านี้ ตัวเอก มิยาโมโตะ มูซาชิ ต้องใช้พลังของตัวเอง รวมถึงความสามารถ Issen อันเป็นเอกลักษณ์และการดูดซับวิญญาณที่เป็นแกนหลักของ Onimusha ในการเอาชนะเหล่าศัตรู
• Deflect: การป้องกันที่สะท้อนการโจมตีกลับไปยังศัตรู รวมถึงกระสุนปืน
• Parry: การบล็อกในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อปัดป้องการโจมตี สามารถทำให้ศัตรูเซ สร้างช่องทางให้โจมตีสวนกลับ หรือแม้แต่ผลักศัตรูให้กระเด็นออกไป
• Blazing State: เพิ่มพลังโจมตีชั่วคราวที่เกิดจากการปัดป้องหลายครั้ง ซึ่งจะสร้างวิญญาณสีน้ำเงินเพื่อกระตุ้นการโจมตีพิเศษโดยใช้พลังโอนิ
• Soul Absorption: เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการต่อสู้อันดุเดือดเพื่อดูดซับวิญญาณของศัตรูที่พ่ายแพ้เพื่อฟื้นฟูพลังชีวิต เสริมพลังอุปกรณ์ ปลดล็อกความสามารถใหม่ และอื่น ๆ
• Issen: โจมตีศัตรูเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่พวกมันจะโจมตี เพื่อปลดปล่อยการโจมตีสวนกลับที่มีความเสี่ยงแต่สร้างความเสียหายได้รุนแรง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของซีรีส์โอนิมูชะ
"Onimusha: Way of the Sword" จะวางจำหน่ายภายในปี 2026 บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมได้ที่ https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/en-asia/
