"Resident Evil Requiem" เผยตัวอย่างเกมเพลย์ในงาน gamescom 2025

Capcom ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ "Resident Evil Requiem" ในงาน Gamescom Opening Night Live เผยอดีตอันมืดมนของตัวเอก เกรซ แอชครอฟต์ และเกมเพลย์สุดระทึก ก่อนสัมผัสเรื่องราวเต็ม ๆ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026
"Resident Evil Requiem" ดำเนินเรื่อง 30 ปีหลังจากการระบาดในแร็กคูนซิตี้ ผู้เล่นจะได้ติดตาม เกรซ แอชครอฟต์ นักวิเคราะห์ FBI วัยเยาว์ ที่ต้องกลับไปยังที่เกิดเหตุและเผชิญหน้ากับความทรงจำอันน่าเศร้าของเธอ ยุคใหม่ของความสยองขวัญเอาชีวิตรอดกำลังคืบคลานเข้ามาบน PlayStation®5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026
ซีรีส์ Resident Evil™ จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีในเดือนมีนาคม 2569 เช่นกัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ Capcom ได้เปิดเผยโลโก้ครบรอบ 30 ปีพร้อมภาพประกอบพิเศษที่มี Grace และตัวละครอื่น ๆ จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของแฟรนไชส์
แฟน ๆ สามารถติดตามกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ Resident Evil™ ได้ที่ https://game.capcom.com/residentevil/it/30th.html
