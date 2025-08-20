"Monster Hunter Wilds" เตรียมคอลแลป "Final Fantasy XIV" เดือนกันยายนนี้!

Capcom เปิดตัวอีเวนท์ความร่วมมือระหว่าง "Monster Hunter Wilds" กับ "Final Fantasy XIV" ในงาน Gamescom Opening Night Live พบกับมอนสเตอร์ ชุด และอาวุธใหม่ ในเดือนกันยายนนี้
คุณ Ryozo Tsujimoto โปรดิวเซอร์ของเกม Monster Hunter Wilds และคุณ Naoki Yoshida ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ของ FINAL FANTASY XIV Online ได้ขึ้นเวทีร่วมกันเพื่อเปิดเผยความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งมาพร้อมกับการอัปเดตฟรี Title Update 3 ของ Monster Hunter Wilds โดยจะนำองค์ประกอบที่คุ้นเคยจากโลกของ Final Fantasy อย่างเช่น Chocobos มาปรากฏใน Forbidden Lands เหล่าฮันเตอร์ยังสามารถตั้งตารอที่จะได้พบกับซูเปอร์บอสหุ่นยนต์ Omega Planetes ในภารกิจเนื้อเรื่องใหม่เอี่ยม
ติดตามรายละเอียดของอีเวนท์คอลแลป "Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV" ได้ที่ https://www.monsterhunter.com/wilds/en-uk/topics/collabo-ff14/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*