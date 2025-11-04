"สตาร์บัคส์" ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มและของว่างสุดพิเศษ

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เสิร์ฟความอร่อยช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงด้วยเมนูเครื่องดื่มและของว่างสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ
พบกับเครื่องดื่มไฮไลต์ประจำซีซัน เฮเซลนัท พราลีน มีล-เฟย โอ๊ตมิลค์ ลาเต้ (Hazelnut Praline Mille-Feuille Oatmilk Latte) เครื่องดื่มเอสเพรสโซ่ที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมอบจากฝรั่งเศส อร่อยลงตัวกับโอ๊ตมิลค์และซอสเฮเซลนัท พราลีนหอมหวาน ท็อปด้วยวิปครีมเฮเซลนัท ราดซอสเฮเซลนัท พราลีน และท็อปปิ้งมีล-เฟย สัมผัสกรุบกรอบ ลูกค้าสามารถเลือกความอร่อยได้ทั้งรูปแบบร้อน เย็น ปั่น (ทั้งสูตรครีมและกาแฟ)
สัมผัสรสชาติที่คุ้นเคยกับการกลับมาของเครื่องดื่มยอดนิยมประจำช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นที่หลายๆ คนรอคอย พร้อมเสิร์ฟความอร่อยอีกครั้งกับ
- เปปเปอร์มิ้นท์ มอคค่า (Peppermint Mocha) เครื่องดื่มที่ผสมผสานช็อตเอสเพรสโซ่เข้มข้น ซอสมอคค่าและนม พร้อมเพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำเชื่อมเปปเปอร์มิ้นท์ ให้ความรู้สึกเหมือนลมหนาวแรกแห่งคริสต์มาส ตกแต่งด้วย วิปครีมราดซอสมอคค่าและโรยลูกกวาดสีสันสดใสด้านบน มีทั้งรูปแบบร้อน เย็น ปั่น (ทั้งสูตรกาแฟและครีม) รวมถึงรูปแบบไนโตรอีกด้วย
- ทอฟฟี่ นัท ครั้นช์ ลาเต้ (Toffee Nut Crunch Latte) เป็นการผสมผสานกันของช็อตเอสเพรสโซ่เข้มข้นและนม พร้อมรสชาตินุ่มละมุนของน้ำเชื่อมทอฟฟี่นัท ที่แฝงด้วยกลิ่นถั่วอบ ตกแต่งด้านบนด้วยวิปครีมและทอฟฟี่นัท ครั้นช์มีทั้งรูปแบบร้อน เย็น ปั่น (ทั้งสูตรกาแฟและครีม) รวมถึงรูปแบบโคลด์ บูรว์ และไนโตร โคลด์ บรูว์
- จอยฟูล เมดเลย์ ฟูล ลีฟ บรูว์ ที (Joyful Medley Full Leaf Brewed Tea) เครื่องดื่มชาคุณภาพเยี่ยมทั้ง 3 ชนิดที่เบลนด์เข้าด้วยกันได้แก่ ชาดำ ชาเขียวและชาอู่หลง มีกลิ่นหอมสดชื่นของแอพริคอต และปีนี้ยังมาพร้อมความพิเศษยิ่งกว่าเคย ลูกค้าสามารถเลือกความอร่อยได้ในรูปแบบใหม่อย่าง จอยฟูล เมดเลย์ ที ลาเต้ (Joyful Medley Tea Latte) ทั้งรูปแบบร้อนและเย็นที่จะมาเติมเต็มความสดชื่นให้กับช่วงเทศกาลโปรด
เติมเต็มความสุขด้วยเมนูของว่างธีมคริสต์มาสสุดน่ารัก
สตาร์บัคส์ได้นำความคลาสสิกและสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสมาเนรมิตเป็นของว่างทั้งคาวและหวาน ที่การันตีความอร่อยและยังน่ารักน่าลิ้มลอง
- ครัวซองท์ทรีมัทฉะ (Matcha Croissant Tree) และ ครัวซองท์ทรีครีมนมสด (Milky Cream Croissant Tree) ครัวซองท์รูปทรงต้นคริสต์มาสสอดไส้ครีมมัทฉะรสชาติเข้มข้น และครีมนมสดรสชาตินุ่มละมุน
- มาการองแบร์ริสต้าแบล็คเคอร์แรนท์ (Bearista Blackcurrant Macarons) มาการองลายหมีแบร์ริสต้า สุดน่ารัก สอดไส้ครีมแบล็คเคอร์แรนท์รสเปรี้ยวอมหวาน
- เรดเวลเวทโมจิคุกกี้ (Red Velvet Mochi Cookie) คุกกี้สีแดงสดสอดไส้ครีมชีสและไวท์โมจิเคี้ยวหนึบ
- เค้กช็อกโกแลตเรนเดียร์ (Reindeer Chocolate Cake) เค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มสลับชั้นด้วยพุดดิ้งช็อกโกแลต ตกแต่งหน้าเค้กด้วยช็อกโกแลตต่างๆ เลียนแบบรูปกวางเรนเดียร์
- เค้กแซนด์วิชชาเขียวสตรอว์เบอร์รี (Green Tea Strawberry Sandwich Cake) เค้กสปันจ์สไตล์ญี่ปุ่นรสชาเขียว สอดไส้ด้วยครีมสดและสตรอว์เบอร์รีสดชิ้นเต็มคำ
- เบเกิลแครนเบอร์รีปารีสแฮมครีมชีส (Paris Ham Cream Cheese Cranberry Bagel) ขนมปังเบเกิลสไตล์เยอรมันผสมแครนเบอร์รี สอดไส้ปารีสแฮม และครีมชีส
- แร็พปารีสแฮมครีมชีสแครนเบอร์รี (Paris Ham Cream Cheese Cranberry Wrap) แป้งแร๊พผักโขม สอดไส้ปารีสแฮม มอสซาเรลล่าชีส ครีมชีสและแครนเบอร์รีอบแห้ง
ห้ามพลาดกับ คอลเลกชันดริ๊งก์แวร์ Cookie House พบกับเรื่องราวสุดอบอุ่นของ Gingerbread และผองเพื่อนทั้ง หมี สุนัขจิ้งจอก กระต่าย และกวาง ที่มาร่วมกันสร้าง “บ้านคุกกี้” ถ่ายทอดผ่านลวดลายคล้ายภาพสีน้ำที่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพอันแน่นแฟ้น เหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้คนพิเศษหรือเก็บเป็นที่ระลึกถึงเทศกาลในครั้งนี้
ลูกค้าสตาร์บัคส์เลือกอิ่มอร่อยกับเครื่องดื่มแก้วโปรดได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านบริการไดร์ฟทรูว์หรือสั่งผ่าน แอปพลิเคชัน Starbucks Thailand (รองรับทั้ง iOS และ Android) กับบริการ Mobile Order-ahead & Pick Up at Store ที่ให้ลูกค้าสั่งล่วงหน้าและไปรับที่ร้านโดยไม่ต้องรอคิว หรือบริการใหม่ Mobile Order to Table ที่ลูกค้าสามารถสั่งผ่านแอป เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดที่โต๊ะ และบาริสต้าจะนำออเดอร์มาเสิร์ฟที่โต๊ะโดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง อีกทั้งลูกค้าสามารถสัมผัส ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ผ่านบริการ Starbucks® Delivers ได้อย่างสะดวกสบายพร้อมสะสมดาวได้ทุกออเดอร์ หรือผ่าน GrabFood, LINE MAN, Robinhood และ ShopeeFood นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถช้อปสินค้าประเภทดริ๊งก์แวร์ แอคเซสเซอรี่ packed food จากที่บ้านได้ง่ายๆ ที่ร้านค้าออนไลน์ของสตาร์บัคส์ทาง Shopee และ Lazada
