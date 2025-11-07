Four Hands Dinner “เชฟนก x เชฟเดวิด” ณ ห้องอาหารล่องใต้ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

ห้องอาหารล่องใต้ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย จุดหมายปลายทางที่ได้รับการแนะนำบนคู่มือ มิชลินไกด์ ฉบับประเทศไทย 2024 - 2025 จัดดินเนอร์สุดเอ๊กซ์คลูซีฟ 2 เชฟชื่อเสียงระดับโลกด้านอาหารไทย เนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟอาหารใต้ต้นตำรับ
ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจ และดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดดินเนอร์อาหารไทยแห่งปี ชวน 2 เชฟชื่อเสียงระดับโลกด้านอาหารไทย เนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟอาหารใต้ต้นตำรับที่ “ห้องอาหารล่องใต้ โรงแรมเคปฟาน สมุย" ในงาน “Kalaya Southern Thai Cookbook Inspired Dinner at Long Dtai” – Chef Nok Suntaranon X Chef David Thompson เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยเป็นการโคจรมาพบกันของเชฟด้านอาหารไทยในตำนาน โดย เชฟนก – จุฑาทิพ สุนทรนนท์ เซเลบริตี้เชฟเจ้าของร้านอาหารไทย “Kalaya” ที่นำเสนอรสชาติอาหารไทยต้นตำรับแบบไม่ออมมือ โดยไม่ลืมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมการทานอาหารไทยและรสชาติแบบดั้งเดิม จนทำให้ชาวอเมริกันหลงใหลเป็นที่ชื่นชอบ และยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งในปีนี้เชฟนกได้กวาดรางวัลสำคัญในวงการอาหารมากมายทั้ง James Beard Foundation Awards และล่าสุด North America’s Best Female Chef Award 2025 (America’s 50 Best Restaurants) รวมทั้ง ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี 2025 จากนิตยสารไทมส์
ร่วมกับ เชฟเดวิด ทอมป์สัน เชฟชาวออสเตรเลียผู้มีความผูกพันลึกซึ้งในอาหารไทย ผู้จุดประกายอาหารไทยให้เป็นที่สนใจในเวทีโลก กับรางวัลสำคัญที่น่าจดจำมากมาย อาทิ White Global Gastronomy Award 2018, Lifetime Achievement Award 2016 (Asia’s 50 Best Restaurant Awards) นอกจากนี้ เชฟเดวิดเป็นผู้นำทีมสร้างสรรค์รสชาติเมนูห้องอาหารล่องใต้ และได้นำร้านอาหารไทยคว้าดาวมิชลินมาแล้วหลายแห่งทั่วโลก จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
โดยมื้อค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ Kalaya’s Southern Thai Kitchen: A Cookbook ของเชฟนก สุนทรนนท์ ถ่ายทอดออกมาเป็นรสชาติอาหารใต้แท้ ๆ ที่ออกมาจากความทรงจำ ผสมผสานด้วยเทคนิคและความประณีตเฉพาะตัวของเชฟทั้งสองท่าน
“Kalaya Southern Thai Cookbook Inspired Dinner at Long Dtai” – Chef Nok Suntaranon X Chef David Thompson นับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความประทับใจ ที่ตอกย้ำชื่อเสียงของห้องอาหารล่องใต้และโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ในฐานะจุดหมายปลายทางของผู้รักอาหารไทยคุณภาพระดับโลกอย่างแท้จริง
ห้องอาหาร “ล่องใต้” (Long Dtai)
เป็นห้องอาหารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเชฟระดับมิชลินสตาร์ เดวิด ทอมป์สัน (David Thompson) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและมีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งห้องอาหารล่องใต้ ยังได้รับเลือกอยู่ในรายชื่อ MICHELIN Selected 2024-2025
ตั้งอยู่ที่โรงแรมระดับ 5 ดาว ณ โรงแรมเคปฟาน, เกาะส่วนตัว, สมุย โดยโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โดยเป็นห้องอาหารที่ได้นำเสนออาหารใต้ต้นตำรับ รสชาติที่อร่อย ถึงเครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ภายใต้การดูแลของ เชฟเดวิด ทอมป์สัน ซึ่งได้นำวัตถุดิบ และสมุนไพร ของทางภาคใต้ ที่สดใหม่ และเน้นการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทางร้าน ยังมีในส่วนของ บาร์ให้บริการไวน์ท้องถิ่น และไวน์คุณภาพจากที่ต่างๆ พร้อมกับค็อกเทลในแบบฉบับของล่องใต้ อีกมากมายให้ได้ลิ้มลอง
เปิดให้บริการ
บาร์: 17.00 น. - 23:00 น. (ปิดวันพุธ)
อาหารเย็น: 18:00 น. - 23:00 น. (ปิดวันพุธ)
ติดต่อ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย, เกาะสมุย
โทร: (077) 602 301-2
