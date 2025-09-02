ลุคใหม่ ห้องอาหาร "นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล" พร้อมเปิดครัวไทยสู่ครัวโลก

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ รีโนเวท “นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล” ห้องอาหารหนึ่งเดียวของโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ให้เป็นครัวนานาชาติพร้อมเสิร์ฟอาหารไทยต้นตำรับและอาหารเหนือพื้นบ้าน รวมทั้งอาหารยุโรปยอดนิยม นำเสนอสีสันของรสชาติความอร่อยที่หลากหลายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับโฉมห้องอาหารใหม่ทั้งหมดพร้อมเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม 2568
นางธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจและดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ แสดงวิสัยทัศน์ในการรีโนเวท “นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล” ใหม่ทั้งหมด ทั้งคอนเซปต์การตกแต่งห้องอาหารและจัดขบวนเมนูอาหารให้มีความโดดเด่นหลากหลายมิติ
“เราเปลี่ยนโฉม ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’ ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบห้องอาหารในสไตล์ร่วมสมัยที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือเข้าไปอย่างกลมกลืน ห้องอาหารตกแต่งด้วยโทนไม้สีอ่อนและเส้นสายเรียบง่าย ส่วน โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้จัดวางอย่างร้อยเรียงลงตัวช่วยครีเอทพื้นที่ส่วนตัวในการรับประทานอาหาร โดยปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน Glass Wall สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและโปร่งสบาย เพิ่มสีสันด้วยการใช้สีส้มเฉดต่างๆ ตกแต่งภายในห้องอาหารเพื่อจุดความสว่างสดใส แทรกกลิ่นอายของเมืองเชียงใหม่ด้วยการสนับสนุนผลงานศิลปะที่งดงามของศิลปินท้องถิ่นที่ตกแต่งอยู่โดยรอบ อีกทั้ง การเล่นลายกระเบื้องปูพื้นสีส้มอิฐที่ใช้สีของกำแพงเมืองเชียงใหม่มาเป็นแรงบันดาลใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวชอุ่มสบายตาด้วยการจัดวางต้นไม้นานาชนิดในมุมที่ลงตัว และทีมเชฟโรงแรมของเราได้ช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่กว่า 50% ทั้งอาหารเหนือจานเด็ด อาหารไทยยอดนิยม พรีเมียมสเต๊กและอาหารยุโรป อาหารญี่ปุ่น ครบเครื่องทั้งอาหารคาวหวาน รวมทั้งเครื่องดื่มซิกเนเจอร์สูตรพิเศษเฉพาะของ ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’”
ห้องอาหาร นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล เปิดให้บริการอวดลุคใหม่ในเดือนสิงหาคม 2568 ด้วยจำนวนที่นั่งมากถึง 227 ที่นั่ง แบ่งออกเป็นโซนอินดอร์และเอ๊าท์ดอร์ ห้องอาหารได้รับการออกแบบในสไตล์ร่วมสมัยที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือไว้อย่างกลมกลืน ประดับประดาด้วยผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนและเชิดชูวัฒนธรรมของภาคเหนือและเมืองเชียงใหม่ ห้องอาหารและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งด้วยโทนสีไม้อ่อนและใช้สีส้มเพิ่มความสดใสตั้งแต่พื้นปูกระเบื้องไปจนถึงของตกแต่งต่างๆ รวมถึงการจัดวางต้นไม้เขียวชอุ่มสบายตาไว้อย่างลงตัว พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารนานาชาติซึ่งโดดเด่นด้วยอาหารไทยภาคกลางและภาคเหนือ รวมทั้งพรีเมียมสเต๊กนานาชนิดและอาหารยุโรปที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหาร เสริมทัพเมนูอาหารใหม่กว่า 50% ในสไตล์ของ ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’ อาทิ ขันโตก มัสมั่นเนื้อขาแกะ แกงโฮะ ข้าวซอยเนื้อน่องลาย เสือร้องไห้ย่างจิ้มแจ่ว แกงขี้เหล็กเนื้อตุ๋น ยำแหนมคลุกรสเด็ด ยำเป็ดอบรมควัน แหนมหมกไข่ ตำขนุน น้ำพริกนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมีบริการอาหารสไตล์ยุโรปกับเมนูยอดนิยมทั้งสเต๊กเนื้อวัวและเนื้อแกะพรีเมียม สปาเก็ตตี พาสต้า พิซซา ซุป สลัด และ ของหวานนานาชนิด สร้างสีสันด้วยรายการเครื่องดื่มเลิศรสหลากสไตล์ รวมทั้งเครื่องดื่มค็อกเทลซิกเนเจอร์สูตรพิเศษ ให้คุณเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือคู่ค้าคนสำคัญได้อย่างเต็มที่ ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. พร้อมบริการบุฟเฟต์อาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งเทศกาลอาหารและบุฟเฟต์มื้อพิเศษที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการ
ธีรวัลคุ์ กล่าวเสริมถึงความสำคัญในการรีโนเวทห้องอาหาร “นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล” โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
“เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงห้องพักและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดของห้องอาหาร ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’ และการสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ให้มีความหลากรสหลายสัญชาติ โดยไม่ลืมที่จะหยิบยกเมนูท้องถิ่นของภาคเหนือออกมาชูโรง เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สมกับที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเสริมสร้างความโดดเด่นให้โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ นอกเหนือจากการให้บริการและบริการห้องพักอันยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย”
“เราอยากให้ ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’ เป็นห้องอาหารที่ทุกคนนึกถึงเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม่ เช่นเดียวกับการที่ ‘โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่’ ได้รับการปักหมุดเป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความไว้วางใจในแผนการเดินทางของคุณ” ธีรวัลคุ์ กล่าวทิ้งท้าย
สนใจจองห้องพักและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
โทร: 0-5322-2111, 0-5340-0877 อีเมล์: reservations@kantaryhills-chiangmai.com
เว็บไซต์: www.kantarycollection.com
