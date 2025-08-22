xs
“ดุสิต” ชู “Tree of Life” หนุนเที่ยวยั่งยืน ปักธงเชียงรายบริหาร“ทานตะวันเต็นท์แคมป์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน360 – กลุ่มดุสิตธานีขยายวิสัยทัศน์ของโครงการ “Tree of Life” ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เดินหน้าสู่เชียงราย หลังเริ่มบริหารทานตะวันเต็นท์แคมป์ (Tantawan Tented Camp) รีสอร์ทสไตล์เต็นท์ซาฟารีสุดหรู เผยรีสอร์ทสะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ทั้งผู้เข้าพัก ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ


มร. จิลล์ เครตัลเลช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในหัวใจสำคัญของพันธกิจด้านความยั่งยืนของรีสอร์ทแห่งนี้ คือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ‘ฟาร์มทานตะวัน’ ซึ่งเป็นสถานพักอาศัยสำหรับเด็กผู้หญิงที่ดำเนินงานโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้ชื่อ ‘Friends of Thai Daughters’ โดยมุ่งให้การศึกษา ที่พักอันปลอดภัย และการสนับสนุนด้านจิตใจแก่เด็กผู้หญิงจากกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

“การเข้าบริหารทานตะวันเต็นท์แคมป์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์โครงการ ‘Tree of Life’ ที่เป็นแนวทางด้านความยั่งยืนของเครือดุสิต ที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยมีเกณฑ์การดำเนินงาน 31 ข้อที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยในการบริหารทานตะวันเต็นท์แคมป์ เราได้นำแนวคิดนี้มาปฏิบัติจริง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากฟาร์มโดยตรง ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่เด็กผู้หญิง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ความยั่งยืนและการบริการที่สามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างลงตัว” มร.จิลล์ กล่าว


ทั้งนี้ กลุ่มดุสิตธานีวางแผนที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงจากฟาร์มทานตะวัน ให้ได้รับการอบรมจากสถาบันในเครือ ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี และ The Food School รวมถึงการฝึกประสบการณ์จริงที่ทานตะวันเต็นท์แคมป์และโรงแรมในเครือ เพื่อเปิดโอกาสสู่เส้นทางอาชีพด้านการบริการในอนาคต สะท้อนถึงแนวคิดของโครงการ Tree of Life ที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ในด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม รีสอร์ทมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่เปิดให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจแปลงผัก เก็บสมุนไพรสด หรือเก็บไข่จากไก่เลี้ยงปล่อยกว่า 400 ตัว พร้อมเพลิดเพลินกับมื้ออาหารที่ห้องอาหารกลางแจ้ง “ฤดูกาล” ซึ่งนำเสนอเมนูอาหารเหนือและอาหารสากลยอดนิยม โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น เช่น สมุนไพร ผักอินทรีย์ และผลไม้ เพื่อถ่ายทอดรสชาติแท้ของภูมิภาค ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพียง 40 นาที โดยเป็นแคมป์บูทีคอันเงียบสงบที่ให้บริการเต็นท์สไตล์ซาฟารีสุดหรูจำนวน 10 หลัง ตั้งแต่เต็นท์แบบสองห้องนอนสำหรับครอบครัว ไปจนถึงห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนสำหรับคู่รัก ทุกหลังมาพร้อมห้องน้ำส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทำมือ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำกลางรีสอร์ทที่โอบล้อมด้วยต้นปาล์มและดอกไม้ป่า พร้อมวิวภูเขาอันสวยงาม และลานแสดงกลางแจ้งสำหรับชมภาพยนตร์ใต้แสงดาวเคล้าเสียงธรรมชาติและกองไฟอุ่น ๆ


ผู้เข้าพักสามารถเลือกทำกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติและชุมชนอย่างลึกซึ้ง อาทิ การเดินป่า เรียนทำอาหาร ปลูกต้นไม้ และเจริญสมาธิ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนอย่างมีความหมาย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย สามารถเลือกกิจกรรมยิงธนู เยี่ยมชมชุมชนชาวเขาและศูนย์อนุรักษ์ช้าง หรือจองปิกนิกส่วนตัว “ป่าและทุ่ง” ที่จัดเต็มด้วยขนมปังอบสด สลัดตามฤดูกาล ชีสนำเข้า และอาหารทำสดจากครัวของรีสอร์ท ผู้เข้าพักยังสามารถสนุกกับการเล่นพิกเคิลบอลได้ที่สนามในร่มรวม 2 สนามของฟาร์มทานตะวันได้อีกด้วย

สำหรับครอบครัว รีสอร์ทมีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน อาทิ การปั้นเครื่องดินเผา การเพนต์แก้ว และการทำ “ตุง” ธงสีสันสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งใช้ประดับบ้าน วัด และงานประเพณีต่างๆ พร้อมเรียนรู้ความหมายเชิงจิตวิญญาณของลวดลายแต่ละแบบ ที่สื่อถึงความโชคดี การคุ้มครอง และความรุ่งเรือง



