เปิดตัว "Cape & Kantary Card" รวมทุกเอกสิทธิ์จาก 23 โรงแรมทั่วไทยในบัตรใบเดียว

เปิดตัวครั้งแรกกับรอยัลตี้โปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ(บัตรเคป แอนด์ แคนทารี) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับ เปิดโอกาสให้ลูกค้าคนพิเศษสามารถสะสมคะแนนจากการเข้าพักที่โรงแรมชั้นนำทั้ง 23 แห่งในเครือทั่วประเทศไทย พร้อมแลกคะแนนสะสมเป็นห้องพักได้ฟรี สามารถสมัครสมาชิก Cape & Kantary Card ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 นี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสร้างสรรค์ขึ้นจากความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์การเข้าพักที่คุ้มค่าและมาพร้อมกับความเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยสโลแกน "ENJOY YOUR STAY THEN TURN POINTS INTO A FREE NIGHT" เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ โดยทุกการใช้จ่าย 1,000 บาทต่อค่าห้องพักต่อวัน สมาชิกจะได้รับ 1 คะแนนสะสมทันที และเพียงสะสมคะแนนครบ 20 คะแนนขึ้นไป ก็สามารถแลกห้องพักโรงแรมในเครือได้ฟรี 1 ห้อง (1 คืน) พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านยิ่งไปกว่านั้น สมาชิก Cape & Kantary Card ยังได้รับเอกสิทธิ์เหนือกว่าการเข้าพักทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาท์หลังเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในแต่ละวัน) รับคะแนนสะสม 2 เท่าเมื่อเช็คอินในเดือนเกิด (1 ครั้งในเดือนเกิด) รวมถึงส่วนลดสำหรับบริการต่างๆ ได้แก่ ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด และส่วนลด 15% สำหรับบริการสปา ณ เคปสปาเจ้าของธุรกิจและดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการรอยัลตี้โปรแกรม Cape & Kantary Card เพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับลูกค้า ได้กล่าวถึงโครงการนี้ด้วยความยินดี "นับว่าเป็นครั้งแรกที่ Cape & Kantary Hotels ได้เปิดตัวรอยัลตี้โปรแกรม ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงแรมกับแขกผู้เข้าพักให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตอบแทนความไว้วางใจเหล่านั้นในรูปแบบที่จับต้องได้ ทั้งในแง่ของคุณภาพ การบริการ และความพิเศษที่แตกต่าง เราไม่เพียงตอบแทนสมาชิกด้วยคะแนนสะสมหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย แต่ยังรวมถึงในเรื่องของความคุ้มค่า และความสะดวกรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ สมาชิก Cape & Kantary Card สามารถสะสมแต้มจากการจองห้องพัก แล้วนำมาแลกสิทธิประโยชน์ เช่น ห้องพักฟรีจากโรงแรมทั้ง 23 แห่ง ส่วนลดบริการต่าง ๆ ในโรงแรม รวมถึงอภินันทนาการต่าง ๆ ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมามอบให้เป็นพิเศษสำหรับสมาชิกคนสำคัญของเรา"ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ รับคะแนนสะสมสองเท่าเมื่อสมัครสมาชิกและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568 (สำหรับการเข้าพักครั้งแรกเท่านั้น) และสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและที่พักได้ที่ www.capekantaryhotels.com/loyalty-application/ โดยบัตรมีอายุการใช้งานตลอดชีพสมัครสมาชิก Cape & Kantary Card ผ่านเว็บไซต์ loyalty.capekantaryhotels.com/register/ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2253-3791-7 ต่อ 137 หรืออีเมล loyaltyprogram@capekantaryhotels.comเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนสะสม- รับ 1 คะแนนสำหรับค่าใช้จ่าย 1,000 บาทสำหรับห้องพักโรงแรมในเครือฯ ในอัตรารายวันเท่านั้น- คะแนนสะสมไม่สามารถใช้อัปเกรดห้องพักได้- คะแนนสะสมที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกเป็นเวลา 12 เดือน- รับคะแนนสะสมเมื่อเข้าพักโรงแรมที่ร่วมรายการ และทุกครั้งที่ได้รับคะแนนใหม่จะช่วยขยายระยะเวลาของคะแนนสะสมโดยอัตโนมัติ- การจองผ่านบริษัทท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ รวมทั้งการจัดประชุม สัมมนา จะไม่ได้รับคะแนนสะสม- เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ